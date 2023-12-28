Глобальні оборонні замовлення зростають зі збільшенням геополітичної напруженості – FT

Витрати країн на озброєння підвищують інтерес інвесторів до сектору.

Портфелі замовлень найбільших оборонних компаній світу наближаються до рекордних показників після того, як лише за два роки зросли більш ніж на 10% через посилення геополітичної напруженості, в тому числі через війну рф проти України.

Про це пише FT.

Аналіз 15 оборонних груп, проведений Financial Times, в тому числі найбільших американських підрядників, британської BAE Systems і південнокорейської Hanwha Aerospace, показав, що на кінець 2022 року, останній період, за який доступні дані за повний рік, - їх сукупний портфель замовлень становив 777,6 мільярда доларів США, порівняно з 701,2 мільярда доларів США двома роками раніше.

Імпульс цієї тенденції зберігся і в 2023 році. За перші шість місяців цього року, останні доступні повні квартальні дані, - сукупний портфель замовлень цих компаній становив $764 млрд, що збільшило їхній майбутній обсяг робіт, оскільки уряди продовжували робити замовлення.

Війна рф проти України та інші точки геополітичної напруженості сприяють збільшенню замовлень для оборонних компаній

Зростання індексів відображає переконання інвесторів у тому, що збільшення витрат урядів на оборону триватиме й надалі.

За даними Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, загальні світові військові витрати зросли на 3,7% в реальному вираженні у 2022 році до нового максимуму.

Військові витрати в Європі зросли найстрімкіше за останні 30 років, оскільки уряди країн регіону оголосили про нові замовлення на боєприпаси і танки для поповнення національних запасів, які зменшилися після передачі допомоги Україні.

Згідно з аналізом FT, найбільше розширення нових замовлень зафіксувала Hanwha Aerospace.

Компанія отримала значну вигоду від замовлень, пов'язаних з Україною, зокрема з Польщі.

За останні два роки Південна Корея різко піднялася в рейтингу продавців зброї завдяки значним експортним замовленням, особливо з країн Східної Європи. За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2022 році вона була дев'ятим найбільшим продавцем зброї у світі, порівняно з 31-м місцем у 2000 році.

Німецький виробник Rheinmetall став ще одним бенефіціаром збільшення оборонних витрат країн на тлі війни рф проти України.

Водночас, не все зростання витрат пов'язане з Україною. Наприклад, портфель замовлень BAE Systems зріс з $61,8 млрд до $70,8 млрд у 2022 році завдяки новим замовленням у межах чинних програм, включаючи підводні човни, фрегати та винищувачі. За перші шість місяців 2023 року портфель замовлень сягнув рекордних $84,2 млрд.

Попри отримання нових замовлень, багато європейських і американських оборонних компаній намагаються значно збільшити виробничі потужності на тлі постійних перебоїв у ланцюгах поставок і дефіциту робочої сили.

Аналіз даних сотні найбільших компаній, проведений Стокгольмським інститутом дослідження проблем миру, показав, що доходи від продажу озброєнь і військових послуг у 2022 році склали 597 мільярдів доларів, що на 3,5% менше, ніж у 2021 році в реальному вираженні, навіть попри різке зростання попиту.