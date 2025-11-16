Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Гренландія ускладнила для іноземців купівлю нерухомості

16 листопада 2025, 11:57
Фото: CNN
Новий закон має набути чинності 1 січня.
Гренландський парламент підтримав законопроєкт, який обмежує для іноземних громадян та компаній придбання нерухомості.
 
Про це повідомляє Agence France Presse, цитує Barrons.
 
Документ ухвалили 13 листопада 21 голосом за, тоді як шестеро законодавців утрималися.
 
Законопроєкт передбачає, що іноземці зможуть придбати нерухомість на арктичному острові або право на користування землею лише за умови, що вони були постійними резидентами та сплатили всі податки в Гренландії протягом попередніх двох років.
 
Окремо у документі уточнюється, що данці не будуть обмежені в купівлі нерухомості та праві користування землею в Гренландії. Новий закон має набути чинності 1 січня.
 
Раніше опитування, проведене данською щоденною газетою Politiken, показало зростання інтересу американців до придбання нерухомості в Гренландії.

 

війна в Україніросія окупантиГренландія

