Гренландія ускладнила для іноземців купівлю нерухомості

Гренландський парламент підтримав законопроєкт, який обмежує для іноземних громадян та компаній придбання нерухомості.

Документ ухвалили 13 листопада 21 голосом за, тоді як шестеро законодавців утрималися.

Законопроєкт передбачає, що іноземці зможуть придбати нерухомість на арктичному острові або право на користування землею лише за умови, що вони були постійними резидентами та сплатили всі податки в Гренландії протягом попередніх двох років.

Окремо у документі уточнюється, що данці не будуть обмежені в купівлі нерухомості та праві користування землею в Гренландії. Новий закон має набути чинності 1 січня.

Раніше опитування, проведене данською щоденною газетою Politiken, показало зростання інтересу американців до придбання нерухомості в Гренландії.