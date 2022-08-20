Греція виходить з-під економічного контролю ЄС

Сьогодні - останній день так званого посиленого економічного нагляду Євросоюзу, що діяв протягом 12 років.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

"Сьогодні останній день посиленого економічного нагляду за Грецією. Завдяки рішучості та стійкості Греції та її народу країна може закрити цю главу та з упевненістю дивитися в майбутнє. ЄС завжди буде на вашому боці", - зазначила глава Єврокомісії у Twitter.

Економічний розвиток і політика Греції відстежуються в рамках посиленого економічного нагляду ЄС після того, як Афіни вийшли з трьох міжнародних програм фінансової допомоги на загальну суму понад 260 мільярдів євро від Європейського Союзу та МВФ у період з 2010 до 2015 року.

Вихід Греції з-під посиленого нагляду означатиме більше ступенів свободи у проведенні економічної політики та наблизить мету країни щодо відновлення статусу "інвестиційного рівня".

Після виходу з програми фінансової допомоги Греція покладалася виключно на ринки для задоволення своїх фінансових потреб.

Система нагляду була призначена для забезпечення постійного вжиття заходів щодо усунення потенційних джерел економічних труднощів та структурних реформ для підтримки сталого економічного зростання.

Раніше повідомлялось, що Кабмін дозволив використовувати дані з "Дії" за кордоном, в тому числі й в Греції.