ГУР знищило російський винищувач МіГ-29 у Криму

Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони 4 грудня уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача" в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомило ГУР МО.

Крім винищувача, під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 430 літаків та 347 гелікоптерів.