ГУР знищило російський винищувач МіГ-29 у Криму

04 грудня 2025, 16:09
ГУР знищило російський винищувач МіГ-29 у Криму
Скриншот з відео
Крім винищувача, під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" .
Бійці спецпідрозділу «Примари» Головного управління розвідки Міноборони 4 грудня уразили російський багатоцільовий винищувач МіГ-29 на території військового аеродрому "Кача" в тимчасово окупованому Криму.
 
Про це повідомило ГУР МО. 
 
Крім винищувача, під удар "Примар" потрапив і аеродромний радіолокаційний комплекс "Іртиш" поблизу тимчасово окупованого Сімферополя.
 
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила 430 літаків та 347 гелікоптерів.
