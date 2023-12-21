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ПОЛІТИКА

Хамас відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на десятки заручників

21 грудня 2023, 08:31
Хамас відхилив пропозицію Ізраїлю припинити бойові дії на один тиждень в обмін на десятки заручників
Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР
Ізраїль пропонував Хамас звільнити 40 заручників, зокрема всіх жінок і дітей, а також літніх чоловіків, які потребують термінової медичної допомоги.

Угруповання Хамас відхилило пропозицію Ізраїлю припинити бої на тиждень і обмінятися заручниками. Бойовики заявили, що не будуть обговорювати звільнення ізраїльських полонених, доки не набуде чинності режим припинення вогню.

Про це виданню The Wall Street Journal заявили єгипетські посадовці.

За словами політичного крила Хамас Ісмаїла Ханія, вони хотіли домогтися припинення вогню й додаткової гуманітарної допомоги для Гази.

У переговорах щодо заручників вперше брали участь представники палестинського "Ісламського джихаду" — вони теж заявили, що Ізраїль повинен погодитися на перемирʼя перед початком переговорів. "Ісламський джихад" також вимагає, щоб Ізраїль звільнив усіх палестинських вʼязнів в обмін на понад 100 заручників, що залишилися в секторі Гази.

Бійці "Ісламського джихаду", як і Хамас, брали участь у нападах 7 жовтня в Ізраїлі й захопили заручників. Обидві організації оголошені в США терористичними.

Ізраїль пропонував Хамас звільнити 40 заручників, зокрема всіх жінок і дітей, а також літніх чоловіків, які потребують термінової медичної допомоги. Натомість обіцяли призупинити наземні та повітряні операції в секторі Гази на тиждень і дозволити передачу гуманітарної допомоги в ексклав.

Співрозмовники WSJ заявили, що відмова Хамас — це не провал у переговорах, а радше спроба змусити Ізраїль піти на більші поступки.

Цахал 20 грудня повідомив про проведення наземних, повітряних і морських операцій проти Хамас в Хан-Юнісі.

Підконтрольна Хамас санітарна служба Гази заявила, що станом на 20 грудня в секторі від атак Ізраїлю вже загинули близько 20 тисяч людей.

Хамас: Ізраїльзаручникивійна

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