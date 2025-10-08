Хамас заявив про нібито "обмін" з Ізраїлем списками заручників і в'язнів

Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР

Переговори щодо миру в Газі тривають

Хамас заявив про те, що "ізраїльські та палестинські перемовники" буцімто "обмінялися" списками полонених і заручників, яких можуть звільнити у разі досягнення угоди про мир.

Про це повідомляє Sky News.

Про обмін списками полонених та заручників йдеться у розповсюдженій заяві терористичного угруповання Хамас щодо оновлення переговорів про мир у Газі.

Вказано, що заяву підписав високопоставлений представник ХамасТахер аль-Нуну, який також "висловив оптимізм щодо перспектив домовленості".