Хамас заявив про нібито "обмін" з Ізраїлем списками заручників і в'язнів

08 жовтня 2025, 14:07
Хамас заявив про нібито
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Переговори щодо миру в Газі тривають
Хамас заявив про те, що "ізраїльські та палестинські перемовники" буцімто "обмінялися" списками полонених і заручників, яких можуть звільнити у разі досягнення угоди про мир.
 
Про це повідомляє Sky News.
 
Про обмін списками полонених та заручників йдеться у розповсюдженій заяві терористичного угруповання Хамас щодо оновлення переговорів про мир у Газі.
 
Вказано, що заяву підписав високопоставлений представник ХамасТахер аль-Нуну, який також "висловив оптимізм щодо перспектив домовленості".
 
Аль-Нуну підтвердив, що переговори зосереджені на "механізмах припинення війни, виведенні військ із Сектора Гази та обміні полоненими".
 
Звільнення решти ізраїльських заручників, утримуваних Хамас, і 1 950 палестинських в’язнів є ключовими пунктами мирного плану з 20 пунктів, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.

 

