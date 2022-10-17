Хто з онлайн казино найбільше сплатив податку за 2021 та 2022 роки

В липні 2020 року в Україні був легалізований азартний бізнес, який перебував в затінку більше 11 років. Через рік Верховна Рада України оновлює правила оподаткування та лотерей в країні (Закон № 2713-д). Автори Закону запевняли, що завдяки новим правилам оподаткування до бюджету кожного року буде надходити понад 7.5 мільярдів гривень.

Такі надходження повинні були забезпечити:

оплата за отримання ліцензії;

податок на прибуток – 18% від суми прибутку від азартних ігор/лотерей, так і від будь-яких інших видів діяльності компанії, направленних на надання азартних послуг, але не більше 10% від валового ігрового доходу компанії;

оподаткування гравців – 18% від суми виграшів, які перевищують 48 тис. грн в рік.

Підсумки 2021 року грального бізнесу в Україні

З точки зору ліцензування 2021 рік був досить продуктивний: Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ) за рік видала 3555 ліцензій різних видів і дозволів. Було відкрито:

8 наземних і 13 онлайн-казино;

3 платформи онлайн-покера;

8 державних лотерей;

1 букмекерська контора;

понад 3 тисячі ігрових автоматів та столів для казино і гральних залів.

За словами голови КРАІЛ Івана Рудого лише завдяки ліцензіям до державного бюджету України надійшло майже 1.6 млрд грн (очікувалося 1.2-1.5 млрд. грн.). Крім того, було сплачено понад 30 млрд грн заробітної плати працівникам гральних закладів та за контрактами із компаніями, які обслуговують гемблінг.

А ось по податкам на доходи гральних закладів та з гравців цифри значно менші. За даними Державної казначейської служби в 2021 році податок на прибуток від букмекерської та гемблінгової діяльності становив лише 127 грн, а від проведення лотерей близько 40 млн грн.

Директор юридичної служби компанії Parimatch Ukraine Михайло Коваль таким чином обґрунтував такі малі надходження: "Перші казино та гральні сайти запустилися в травні 2021 року, але після отримання ліцензій кілька місяців готували свої сайти до роботи, що спричинило чималі витрати. Тому доходів від діяльності казино і букмекерів майже не було".

Крім того, від поскаржився на досить пасивну роботу служб, які повинні блокувати нелегальні сайти офшорних букмекерів и казино (за рік заблоковано лише 400 сайтів з понад 1 000 існуючих), тому значна частина гравців витрачає свої кошти не на ігрових платформах легальних національних операторів.

Хто скільки заплатив в 2021-2022 роках

В 2021-22 роках найбільшими платниками до бюджету України (по 262.8 млн грн) були такі азартні інтернет-ресурси:

Ol

Такі суми були обумовлені тим, що ці компанії одночасно мають ліцензії на на провадження беттингової діяльності та діяльності у сфері казино. Цей список слід доповнити по 131.4 млн гривень податків від компаній "1хБет" і Melbet, які отримали українську ліцензію наприкінці 2021 року.

Серед тих, хто поповнив бюджет лише на 52 млн гривен кожний, були онлайн-казино First Casino, Joker, Slots City, Cosmolot, Vulkan.

Зірвані плани на 2022 рік

На 2022 рік були плани на суттєве збільшення надходження в бюджет від букмекерів і казино. По-перше, нарешті повинен був з'явитися прибуток у діючих на ринку компаній. По-друге, 10 іноземних онлайн-букмекерів та щонайменше 20 онлайн-казино мали намір вийти на український ринок.

Але всі плани зруйнувала війна. Поки не стабілізується ситуація в Україні не варто розраховувати на прибуток від грального бізнесу більше, ніж в 2021 році. Майже весь прибуток від своєї діяльності головні національні гравці азартного бізнесу витрачають на допомогу ЗСУ і вимушених біженців, - заявляють вони.