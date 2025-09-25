Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Індія просить США дозволити купівлю іранської нафти замість російської – Bloomberg

25 вересня 2025, 14:37
Індія просить США дозволити купівлю іранської нафти замість російської – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Делі попереджає, що без цього світовий ринок може зіткнутися з ціновим стрибком.

Індія веде переговори з Вашингтоном щодо можливості відновлення закупівель нафти з Ірану та Венесуели, щоб замістити дешеву російську нафту, яка потрапила під міжнародні санкції.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

Майже 90% потреб Індії в нафті покриваються імпортом, і з початком війни рф проти України Делі значно наростив закупівлі російської сировини за зниженими цінами. Однак через нові обмеження з боку США Індія шукає альтернативу - іранська та венесуельська нафта, яка також коштує дешевше за західні марки, виглядає привабливим варіантом.

За інформацією джерел Bloomberg, індійська делегація, яка цього тижня відвідала Вашингтон, офіційно озвучила прохання дозволити такі закупівлі. Представники Делі наголосили: суттєве скорочення поставок з росії можливе лише за умови зняття частини обмежень з Ірану та Венесуели. Інакше це може спровокувати дефіцит і різке зростання цін на світовому ринку.

Поїздка відбулася на тлі запровадження США жорсткіших тарифів проти Індії за продовження торгівлі з росією, попри санкційний тиск. Хоча обсяги закупівель російської нафти зменшилися, Індія залишається її найбільшим покупцем серед країн, що отримують сировину морським шляхом. За загальним обсягом імпорту лідирує Китай, завдяки трубопровідним поставкам.

Міністр торгівлі Індії Піюш Гойял під час візиту до Нью-Йорка заявив, що країна планує розширити імпорт американських енергоносіїв. "Наші плани у сфері енергетичної безпеки тісно пов’язані зі США", — сказав він.

Попри це, американська нафта лишається дорожчою: у липні середня ціна бареля з росії для Індії становила $68,90, тоді як саудівська коштувала $77,50, а американська — $74,20.

Іранські та венесуельські постачання потенційно могли б запропонувати аналогічні знижки, однак Індія припинила імпорт з Ірану ще у 2019 році, а приватний гігант Reliance Industries Ltd. зупинив закупівлі з Венесуели у 2025-му через загрозу вторинних санкцій США.

За прогнозами аналітиків, ринок нафти у 2026 році може опинитися у стані надлишкової пропозиції через зростання видобутку в країнах ОПЕК+ та серед незалежних виробників, що може тиснути на ціни. Водночас нестабільність геополітичної ситуації робить ринок вразливим до нових потрясінь.

 

Більше публікацій

