Ініціатива фон дер Ляєн про "стіну дронів" зіткнулась із реальністю – Politico
03 жовтня 2025, 09:09
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Фон дер Ляєн пропонує захист від російських безпілотників, але ЄС сперечається про вартість, ефективність і політичні наслідки
Ініціатива Європейської комісії щодо створення так званої "стіни з дронів" — мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС — отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту.
Про це пише Politico.
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі й Румунії, а підозрілі дрони відслідковують над Данією, Норвегією та Німеччиною. Комісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.
Поки країни Балтії та Польща вітають ініціативу як необхідний захід, держави, розташовані далі від росії, ставлять під сумнів її доцільність і фінансову логіку. Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон довжиною близько 3 000 кілометрів.
З іншого боку, комісар оборони Андрюс Кубілюс, колишній прем’єр Литви, оцінює початковий план у приблизно 1 мільярд євро і стверджує, що можливості виявлення можна створити менш ніж за рік. Він також зауважив, що термін "стіна" може вводити в оману.
Частина країн побоюється, що проєкт може стати інструментом централізації оборонних рішень у Брюсселі. Італія та Греція закликали до того, щоб європейські гроші приносили користь усьому блоку, а не лише його східному флангу. Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо нагадав про необхідність "солідарності" з державами, що межують з рф та Україною.
Німецький канцлер Фрідріх Мерц, за повідомленням дипломатів, критикував план дуже різко, що підкреслило існуючі розбіжності на зустрічі лідерів у Копенгагені.
Експерти наголошують, що боротьба з безпілотниками — важлива, але далеко не панацея. Депутат ЄП Анна Нойманн заявила, що "стіна з дронів не захистить нас від кібератак" і не вирішить проблем з ППО, виробництвом боєприпасів чи структурами прийняття рішень.
Незважаючи на суперечки, лідери ЄС у Копенгагені ухвалили пропозиції Комісії щодо посилення протидронових спроможностей — отже, проєкт, ймовірно, буде реалізований у тій чи іншій формі. Проте деталі щодо термінів, фінансування та технічних можливостей залишаються невизначеними, і бренд "стіни з дронів" уже під питанням.