Ініціатива фон дер Ляєн про "стіну дронів" зіткнулась із реальністю – Politico

Фон дер Ляєн пропонує захист від російських безпілотників, але ЄС сперечається про вартість, ефективність і політичні наслідки

Ініціатива Європейської комісії щодо створення так званої "стіни з дронів" — мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС — отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі й Румунії, а підозрілі дрони відслідковують над Данією, Норвегією та Німеччиною. Комісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.

Поки країни Балтії та Польща вітають ініціативу як необхідний захід, держави, розташовані далі від росії, ставлять під сумнів її доцільність і фінансову логіку. Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон довжиною близько 3 000 кілометрів.