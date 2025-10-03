Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ініціатива фон дер Ляєн про "стіну дронів" зіткнулась із реальністю – Politico

03 жовтня 2025, 09:09
Ініціатива фон дер Ляєн про
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Фон дер Ляєн пропонує захист від російських безпілотників, але ЄС сперечається про вартість, ефективність і політичні наслідки
Ініціатива Європейської комісії щодо створення так званої "стіни з дронів" — мережі радарів і перехоплювачів для захисту східного флангу ЄС — отримала політичну підтримку, але одночасно зіткнулася з критикою щодо доцільності, вартості та назви проєкту.
 
Про це пише Politico.
 
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн представила план як відповідь на зростаючу загрозу: російські безпілотники вже перетинають кордони Польщі й Румунії, а підозрілі дрони відслідковують над Данією, Норвегією та Німеччиною. Комісія пропонує створити "щит" із радарів і ракет-перехоплювачів.
 
Поки країни Балтії та Польща вітають ініціативу як необхідний захід, держави, розташовані далі від росії, ставлять під сумнів її доцільність і фінансову логіку. Президент Франції Еммануель Макрон попередив, що "ідеальної стіни для Європи не існує", адже йдеться про кордон довжиною близько 3 000 кілометрів.
 
З іншого боку, комісар оборони Андрюс Кубілюс, колишній прем’єр Литви, оцінює початковий план у приблизно 1 мільярд євро і стверджує, що можливості виявлення можна створити менш ніж за рік. Він також зауважив, що термін "стіна" може вводити в оману.
 
Частина країн побоюється, що проєкт може стати інструментом централізації оборонних рішень у Брюсселі. Італія та Греція закликали до того, щоб європейські гроші приносили користь усьому блоку, а не лише його східному флангу. Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо нагадав про необхідність "солідарності" з державами, що межують з рф та Україною.
 
Німецький канцлер Фрідріх Мерц, за повідомленням дипломатів, критикував план дуже різко, що підкреслило існуючі розбіжності на зустрічі лідерів у Копенгагені.
 
Експерти наголошують, що боротьба з безпілотниками — важлива, але далеко не панацея. Депутат ЄП Анна Нойманн заявила, що "стіна з дронів не захистить нас від кібератак" і не вирішить проблем з ППО, виробництвом боєприпасів чи структурами прийняття рішень.
 
Незважаючи на суперечки, лідери ЄС у Копенгагені ухвалили пропозиції Комісії щодо посилення протидронових спроможностей — отже, проєкт, ймовірно, буде реалізований у тій чи іншій формі. Проте деталі щодо термінів, фінансування та технічних можливостей залишаються невизначеними, і бренд "стіни з дронів" уже під питанням.

 

війна в УкраїніФон дер Ляєнросія окупанти

Останні матеріали

росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Політика
росія проводить чистку в спецслужбах. З російськими шпигунами відбувається щось дивне – Андрєй Солдатов і Іріна Бороган
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 22:57
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Політика
5 іскор до пожежі. Як інциденти можуть втягнути США і Китай у війну – Гаррі Казіаніс
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 15:49
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Політика
Заморожена Європа. 5 речей, які так і не було зроблено на саміті ЄС у Копенгагені – Politico
Переклад iPress – 02 жовтня 2025, 13:26
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Політика
Квантіко як політична сцена. Трамп випробовує межу між армією й владою – CNN
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 23:25
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Політика
Психологічна мобілізація кремля. Як пропаганда готує росіян до безкінечної війни – Politico
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 16:29
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Політика
Мрія путіна про демілітаризацію України обернулася його найгіршим кошмаром. І це кошмар, створений ним самим – Пітер Дікінсон
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 12:13
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Політика
Україна запитує: Європо, ти ще чуєш нас? Час діяти – Ніко Ланге
Переклад iPress – 01 жовтня 2025, 00:19
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Політика
Курс на кордони США. Чому військові керівники занепокоєні новою стратегією Пентагону Геґсета – Washington Post
Переклад iPress – 30 вересня 2025, 15:59
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється