Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Іноземним добровольцям запропонують більше можливостей для служби в ЗСУ

16 листопада 2025, 20:15
Іноземним добровольцям запропонують більше можливостей для служби в ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ
Станом на серпень у ЗСУ служили добровольці із 72 країн.
Іноземні добровольці, які підпишуть контракт зі Збройними силами України, отримають ширші можливості для проходження служби.
 
Про це йдеться в дописі Сухопутних військ ЗСУ.
 
Передбачається, що іноземці зможуть обирати бойову бригаду, напрямок і специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду й власних побажань.
 
"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями й більш раціональне використання кадрового ресурсу", — пояснили в ЗСУ.
 
Там додали, що чинні формати, запроваджені 2022 року, дали змогу інтегрувати іноземців в українську армію, однак структура Сил оборони й потреби бойових частин відтоді суттєво змінилися.
 
Станом на серпень у ЗСУ служили добровольці із 72 країн. Близько 40% — це представники Південної Америки.
 
ЗСУросія окупантивійна в Україні

Останні матеріали

Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Політика
Оплачено лайками. Як путін платить Такеру, Кендіс, Хінклу, Пулу, Макгрегору та іншим – Бенджамін Кук
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 15:52
Ідея перебудови
Політика
Ідея перебудови "системи": Епштейн, Маск, Безос та "лібертаріанський патерналізм" Фундації Edge – Дейв Трой
Переклад iPress – 14 листопада 2025, 12:39
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
Технології
Бездротові навушники: революція свободи та звукового інтелекту
14 листопада 2025, 12:17
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Політика
Трамп проти батька та доньки Комі. Справи, які можуть розвалити всю державну машину США – Джеффрі Тубін
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 23:45
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Політика
Листи Епштейна. Мережа його контактів та консультації росіян стосовно Трампа – Politico
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 16:21
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво
Політика
Японія перетнула червону лінію Китаю. Як нова прем'єр-міністерка Японії знову розворушила лігво "войовничих вовків" у Китаї – CNN
Переклад iPress – 13 листопада 2025, 12:27
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Політика
Чому українці воюють? Справа про корупцію на 100 мільйонів доларів показує чому – Марк Чемпіон
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 22:45
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Політика
Фантастика як метод розвідки. Уявляючи майбутнє (ядерної) війни – Мінна Аландер
Переклад iPress – 12 листопада 2025, 16:51
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється