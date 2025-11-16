Іноземним добровольцям запропонують більше можливостей для служби в ЗСУ
16 листопада 2025, 20:15
Фото: Генштаб ЗСУ
Іноземні добровольці, які підпишуть контракт зі Збройними силами України, отримають ширші можливості для проходження служби.
Про це йдеться в дописі Сухопутних військ ЗСУ.
Передбачається, що іноземці зможуть обирати бойову бригаду, напрямок і специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду й власних побажань.
"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями й більш раціональне використання кадрового ресурсу", — пояснили в ЗСУ.
Там додали, що чинні формати, запроваджені 2022 року, дали змогу інтегрувати іноземців в українську армію, однак структура Сил оборони й потреби бойових частин відтоді суттєво змінилися.
Станом на серпень у ЗСУ служили добровольці із 72 країн. Близько 40% — це представники Південної Америки.