Іноземним добровольцям запропонують більше можливостей для служби в ЗСУ

Станом на серпень у ЗСУ служили добровольці із 72 країн.

Іноземні добровольці, які підпишуть контракт зі Збройними силами України, отримають ширші можливості для проходження служби.

Про це йдеться в дописі Сухопутних військ ЗСУ.

Передбачається, що іноземці зможуть обирати бойову бригаду, напрямок і специфіку застосування, відповідно до підготовки, досвіду й власних побажань.

"Це забезпечує кращу інтеграцію, рівні можливості з українськими бійцями й більш раціональне використання кадрового ресурсу", — пояснили в ЗСУ.