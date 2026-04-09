Інтернет-обмеження в росії викликали невдоволення навіть серед прихильників кремля

09 квітня 2026, 16:42
Стоп росія
Кілька десятків росіян провели санкціонований мітинг і подали позови, а лідери галузі благали владу скасувати обмеження.

Посилення інтернет-обмежень у росії спричинило розчарування та критику навіть серед тих, хто традиційно підтримує кремль.

Про це пише Associated Press.

"Ці обмеження не лише спрямовані на контроль вебсайтів, які можуть переглядати росіяни, але й призвели до хаосу в цифровому житті, ускладнивши замовлення таксі та доставки, електронну оплату товарів і послуг, а також підтримку зв'язку з друзями та родиною", — йдеться у статті.

Цифрове гетто

Багато років росія прагнула взяти інтернет під повний контроль уряду, блокуючи десятки тисяч вебсайтів, месенджерів та платформ соціальних мереж, які відмовляються співпрацювати з владою. Раніше користувачі обходили обмеження через VPN, однак тепер таких можливостей практично не залишилося, а доступними є лише кілька вебсайтів і додатків із затверджених урядом "білих списків".

Адвокат Саркіс Дарбінян, співзасновник групи цифрових прав RKS Global, розповів AP, що метою влади є загнати інтернет-користувачів у "цифрове гетто" російських, контрольованих урядом додатків та платформ.

Бізнес і політики проти обмежень

Опозиційний політик Борис Надєждін каже, що громадське невдоволення обмеженнями "величезне", і люди готові брати участь у дозволених та безпечних протестах.

Дедалі більше бізнес-лідерів також висловлюють стурбованість і закликають владу до більш поміркованого підходу. Представники союзу промисловців та генеральні директори двох із чотирьох російських операторів мобільного зв'язку зверталися до путіна з проханням переглянути рішення.

Відома ІТ-підприємиця Наталія Касперська розкритикувала Роскомнадзор, звинувативши його у збої в роботі банківських та інших послуг через посилення блокування VPN. Роскомнадзор заперечив свою причетність, а Касперська пізніше вибачилася, але закликала до діалогу між владою та ІТ-сектором, наголосивши, що "технічні рішення іноді викликають відвертий шок і бажання хоча б отримати пояснення".

Нагадаємо, уряд рф готує радикальне посилення обмежень сервісів VPN, які дозволяли обходити цензуру.

Відомо, що кремль вже прийняв рішення обмежити доступ до низки іноземних платформ, назви яких поки тримають у секреті. На думку дипломатів, такі кроки є частиною "великого репресивного заходу", що надає владі широкі повноваження для повного відключення засобів комунікації.

інтернетVPNросія окупанти

