Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах – Reuters

Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах через блокаду Ормузької протоки.

Отож, Ірак офіційно оголосив стан форс-мажору на всіх нафтових родовищах, які розробляються іноземними компаніями. Згідно з листом Міністерства нафти Іраку від 17 березня, з яким ознайомилося агентство Reuters, безпрецедентна військова активність у регіоні паралізувала рух через Ормузьку протоку - ключовий пункт, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу. Це призвело до фактичної зупинки більшої частини нафтового експорту країни. Через неможливість вивезти сировину, потужності для зберігання нафти в Іраку досягли своєї межі.

У документі зазначається, що міжнародні партнери не змогли номінувати танкери для перевезення нафти, попри готовність державної компанії SOMO до завантаження партій.

Наслідки для нафтової галузі:

Повна зупинка виробництва: Міністерство наказало зупинити видобуток на постраждалих концесійних ділянках. Умови форс-мажору передбачають зупинку виробництва без виплат компенсацій компаніям, що прописані в контрактах.

Обвал обсягів: Міністр нафти Хаян Абдель-Гані підтвердив, що видобуток компанії Basra Oil Company зменшився з 3,3 мільйона до лише 900 000 барелів на добу (цей залишок використовується лише для внутрішніх потреб

Зупинка експорту створює критичну загрозу для фінансів Іраку, оскільки продаж нафти забезпечує понад 90% державних доходів. Ситуація розгортається на тлі тритижневої війни між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Конфлікт уже вийшов за межі іранської території: Тегеран завдає ударів по Ізраїлю та арабських державах затоки, де розташовані військові об'єкти США. Своєю чергою, Ізраїль атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані.

На тлі цих подій світові ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні чотири роки. Ірак закликав іноземні нафтові компанії до термінових переговорів для узгодження роботи персоналу та витрат в умовах форс-мажору, додавши, що режим обмежень переглядатиметься залежно від розвитку подій у регіоні.