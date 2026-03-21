Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах – Reuters

21 березня 2026, 13:51
Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах – Reuters
Військова активність у регіоні паралізувала рух через Ормузьку протоку - ключовий пункт, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу.
Ірак зупиняє видобуток нафти на іноземних родовищах через блокаду Ормузької протоки.
 
Про це повідомляє Reuters.
 
Отож, Ірак офіційно оголосив стан форс-мажору на всіх нафтових родовищах, які розробляються іноземними компаніями.
 
Згідно з листом Міністерства нафти Іраку від 17 березня, з яким ознайомилося агентство Reuters, безпрецедентна військова активність у регіоні паралізувала рух через Ормузьку протоку - ключовий пункт, через який проходить близько 20% світових поставок нафти та зрідженого газу. Це призвело до фактичної зупинки більшої частини нафтового експорту країни. Через неможливість вивезти сировину, потужності для зберігання нафти в Іраку досягли своєї межі.
 
У документі зазначається, що міжнародні партнери не змогли номінувати танкери для перевезення нафти, попри готовність державної компанії SOMO до завантаження партій.
 
Наслідки для нафтової галузі:
 
  • Повна зупинка виробництва: Міністерство наказало зупинити видобуток на постраждалих концесійних ділянках. Умови форс-мажору передбачають зупинку виробництва без виплат компенсацій компаніям, що прописані в контрактах.
  • Обвал обсягів: Міністр нафти Хаян Абдель-Гані підтвердив, що видобуток компанії Basra Oil Company зменшився з 3,3 мільйона до лише 900 000 барелів на добу (цей залишок використовується лише для внутрішніх потреб
 
Зупинка експорту створює критичну загрозу для фінансів Іраку, оскільки продаж нафти забезпечує понад 90% державних доходів. Ситуація розгортається на тлі тритижневої війни між США та Ізраїлем з одного боку та Іраном з іншого. Конфлікт уже вийшов за межі іранської території: Тегеран завдає ударів по Ізраїлю та арабських державах затоки, де розташовані військові об'єкти США. Своєю чергою, Ізраїль атакує об'єкти "Хезболли" в Лівані.
 
На тлі цих подій світові ціни на нафту досягли найвищого рівня за останні чотири роки. Ірак закликав іноземні нафтові компанії до термінових переговорів для узгодження роботи персоналу та витрат в умовах форс-мажору, додавши, що режим обмежень переглядатиметься залежно від розвитку подій у регіоні.
Останні матеріали

Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Політика
Агресія ідіократії. Удари США та Ізраїлю можуть привести до продовольчої катастрофи для мільярдів людей – Том Купер
Переклад iPress – 20 березня 2026, 12:23
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Політика
Новий формат співпраці між країнами Північної Європи та Балтії. Об'єднана Північ як нова регіональна опора вільного світу – Марко Міхкельсон
Переклад iPress – 20 березня 2026, 11:57
Політика
"Віддайте його під суд". Прокремлівський блогер виступив із незвично різкою критикою путіна – The Guardian
Переклад iPress – 20 березня 2026, 07:15
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 3 – Том Купер
Переклад iPress – 19 березня 2026, 14:30
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Політика
Розвідка тепер не завжди потребує шпигунів. Новим російським шпигуном може виявитися хтось із ваших знайомих – Politico
Переклад iPress – 19 березня 2026, 11:32
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Політика
Дональд Трамп не мислить стратегічно. Усі крім нього розуміють, що він накоїв – Енн Епплбом
Переклад iPress – 18 березня 2026, 22:13
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Політика
Ізраїль затягує всіх у свою війну. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 18 березня 2026, 13:38
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Політика
Масова евакуація по всій Європі? Робота вже триває – Мацей Буковський
Переклад iPress – 18 березня 2026, 11:47
