Іран намагається залякати світ і може оголосити про наявність ядерної зброї – The Telegraph

Тегеран побачив, що Захід слабкий і настав час посилити тиск.

Нещодавня атака Ірану на Ізраїль робить більш імовірною ширшу війну на Близькому Сході, а її наслідки можуть бути ще серйознішими. Зокрема, одного дня Тегеран може оголосити, що отримав ядерну зброю.

Про це пише The Telegraph, коментуючи останні події.

Видання стверджує, що протягом багатьох років на Близькому Сході відбувались зміни у відносинах. Зокрема, зв’язки між Ізраїлем і кількома сунітськими мусульманськими державами – Бахрейном, Об’єднаними Арабськими Еміратами та Саудівською Аравією – стали тіснішими. Крім того, країна вже мала стабільні відносини з Єгиптом та Йорданією, які цими вихідними збили іранські безпілотники та дозволили Ізраїлю використовувати свій повітряний простір.

Подібне зближення між країнами стало великою перемогою ізраїльської дипломатії - закляті вороги наразі на шляху до альянсу. Учасники переговорів припускають, що Індонезія, найбільш густонаселена мусульманська країна у світі, може нормалізувати відносини з Ізраїлем у рамках своєї заявки на вступ до ОЕСР.

Водночас Іран намагається стати домінуючою регіональною силою, здатною нав'язувати свою волю іншим, і робить усе можливе, щоб знищити альянс ворожих для нього країн. Аятола Хаменеї та його режим побачили низку сигналів із Заходу та дійшли висновку, що зараз настав час посилити тиск.

По-перше, після обрання Барака Обами президентом США стало зрозуміло, що Захід більше зацікавлений Китаєм і Тихим океаном, ніж Близьким Сходом. Усунення Саддама Хусейна призвело до контролю Ірану над Іраком, а капітуляція в Афганістані лише посилив ідею про те, що ні Америка, ні Європа не зацікавлені в регіоні.

По-друге, Захід не зміг відповісти на політику Ірану, спрямовану на уникнення міжнародних санкцій. Видобуток нафти в Ірані подвоївся за останні п'ять років, а тіньовий флот нафтових танкерів відправляє експорт в основному до Китаю.

По-третє, реакція Заходу на ядерні амбіції Ірану ще більше підбадьорила Тегеран. Спільний всеосяжний план дій (JCPOA) між Іраном, п’ятьма постійними членами Ради Безпеки ООН і Німеччиною – був не більш ніж умиротворенням. Обама знав, що Іран прагне отримати ядерну зброю, і дозволив тому збагачувати уран відповідно до використання в енергетичних цілях, з обмеженнями на використання ядерних установок в обмін на звільнення від міжнародних санкцій. Коли ж Трамп вивів Америку з JCPOA, європейці залишилися, а аятола Хаменеї керував командою.

Іран спостерігав за Заходом і не безпідставно дійшов висновку, що його вороги надто розсіяні, щоб діяти. Минулого року Тегеран збільшив виробництво високозбагаченого урану до 60% чистоти, що набагато вище, ніж максимальні 3,67%, встановлені в JCPOA, набагато більше, ніж необхідно для цивільної енергетики, і близько до рівня, необхідного для ядерної зброї. Реакція світу на це була слабкою і фактично не мала наслідків для Тегерана.