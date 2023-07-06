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Іран намагався захопити два нафтові танкери й обстріляв один із них – ВМС США

06 липня 2023, 08:43
Іран намагався захопити два нафтові танкери й обстріляв один із них – ВМС США
hromadske.ua
Іранські військові кораблі відкрили вогонь по одному з вантажних суден у міжнародних водах.

У середу, 5 липня, Військово-морські сили США втрутилися у спробу Ірану захопити два нафтових танкери у міжнародних водах біля узбережжя Оману.

Про це повідомили у Центральному командуванні Військово-морських сил США, опублікувавши відповідне відео. 

У повідомленні йдеться, що іранські кораблі відкрили вогонь по одному з нафтових танкерів, але втекли після прибуття есмінця ВМС США. Два нафтових танкери йшли під прапорами Маршаллових і Багамських островів.

Як інформує Reuters, ВМС США втрутилися, щоб не дати Ірану захопити два нафтові танкери в Оманській затоці. 

За інформацією офіційних осіб ВМС США, о першій годині ночі за місцевим часом іранське судно наблизилося до нафтового танкера TRF Moss під прапором Маршаллових островів у міжнародних водах. 

"Іранське судно покинуло район після того, як туди прибув есмінець USS McFaul", - повідомили у ВМС США.

Ще один іранський корабель наблизився до судна Richmond Voyager під прапором Багамських островів, вимагаючи від танкера зупинитися. Екіпаж вантажного судна подав сигнал тривоги, тож до нього направився то й таки американський есмінець.

"Перед прибуттям USS McFaul іранці кілька разів обстріляли танкер", - заявили представники ВМС США. 

За їх словами, Richmond Voyagerне зазнав жодних втрат чи значних пошкоджень, але вогонь з боку Ірану завдав пошкоджень корпусу корабля в районі кают. 

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