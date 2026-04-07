Іран висунув вимоги для розблокування Ормузької протоки та завершення війни

Представники Ірану передали свою 10-пунктну пропозицію щодо завершення конфлікту зі США та Ізраїлем.

Пропозиція іранців включає:

Натомість Іран розблокує Ормузьку протоку. Водночас країна хоче отримувати приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, яке проходить протокою.

За даними медіа, Іран уже кілька тижнів стягує неофіційний збір розміром до 2 мільйонів доларів за судно. У спробі формалізувати це парламент Ірану схвалив відповідний законопроєкт, хоча й без встановлення конкретних сум.

Згідно з пропозицією, кошти пропонують розділяти з Оманом. Іран використає свою частку виторгу для відновлення інфраструктури, зруйнованої американськими та ізраїльськими атаками, а не вимагатиме прямої компенсації.

Тим часом президент США Дональд Трамп посилив погрози щодо Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку. Він заявив, що Іран можна "знищити за одну ніч", що, "можливо", настане у вівторок, 7 квітня.