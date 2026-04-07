Іран висунув вимоги для розблокування Ормузької протоки та завершення війни

07 квітня 2026, 08:33
Фото: DW
Умови включають припинення бойових дій у регіоні, скасування санкцій, гарантії безпечного судноплавства через Ормузьку протоку та відновлення інфраструктури.
Представники Ірану передали свою 10-пунктну пропозицію щодо завершення конфлікту зі США та Ізраїлем.
 
Про це пише New York Times із посиланням на джерела.
 
Пропозиція іранців включає:
 
  • гарантію того, що Іран не буде атакований знову;
  • припинення ізраїльських ударів по "Хезболлі" в Лівані;
  • скасування всіх санкцій.
 
Натомість Іран розблокує Ормузьку протоку. Водночас країна хоче отримувати приблизно 2 мільйони доларів за кожне судно, яке проходить протокою.
 
За даними медіа, Іран уже кілька тижнів стягує неофіційний збір розміром до 2 мільйонів доларів за судно. У спробі формалізувати це парламент Ірану схвалив відповідний законопроєкт, хоча й без встановлення конкретних сум.
 
Згідно з пропозицією, кошти пропонують розділяти з Оманом. Іран використає свою частку виторгу для відновлення інфраструктури, зруйнованої американськими та ізраїльськими атаками, а не вимагатиме прямої компенсації.
 
Тим часом президент США Дональд Трамп посилив погрози щодо Ірану з вимогою розблокувати Ормузьку протоку. Він заявив, що Іран можна "знищити за одну ніч", що, "можливо", настане у вівторок, 7 квітня.

 

