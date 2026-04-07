Іран закликає молодь формувати "живі ланцюги" навколо електростанцій, які погрожує атакувати Трамп

07 квітня 2026, 12:53
Іран закликає молодь формувати
Фото: DW
Глава Білого дому дав Тегерану час до 20.00 7 квітня за східним часом (за Києвом це до 3.00 8 квітня), щоб той погодився відкрити Ормузьку протоку або укласти угоду з Білим домом.

Заступник міністра молоді та спорту Ірану Аліреза Рахімі закликав молодь сформувати "живий ланцюг" навколо електростанцій країни на тлі погроз ударами по енергетичній інфраструктурі Ірану президента США Дональда Трампа.

Про це він написав 6 квітня в X. 

Глава Білого дому дав Тегерану час до 20.00 7 квітня за східним часом (за Києвом це до 3.00 8 квітня), щоб той погодився відкрити Ормузьку протоку або укласти угоду з Білим домом. В іншому разі обіцяв "справжнє пекло".

Рахімі повідомив, що 7 квітня о 14.00 біля електростанцій по всій країні люди стоятимуть "пліч-о-пліч, щоб сказати: напад на цивільну інфраструктуру – це воєнний злочин".
 
"Запрошую всіх молодих людей, діячів культури та мистецтва, спортсменів та героїв до національної кампанії "Іранський молодіжний людський ланцюг за світле майбутнє", – написав посадовець.
 
Як нагадав СNN, іранська влада неодноразово порушувала норми міжнародного гуманітарного права, вербуючи дітей для участі в бойових діях, зокрема під час ірано-іракської війни 1980-х років, в якій загинули десятки тисяч дітей.
 
26 березня представник Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) в ефірі державного телебачення повідомив, що у Тегерані іранські силові структури почали залучати дітей віком від 12 років до чергування на блокпостах і виконання інших завдань під час війни.
