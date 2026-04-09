Ізраїль досягне цілей з Іраном будь-яким шляхом – Нетаньягу

Він заявив, що країна готова продовжити бойові дії або домовлятися з Іраном, щоб досягти своїх стратегічних цілей.

Про це у відеозверненні заявив премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу.

"Ми досягнемо наших цілей або шляхом угоди, або повернувшись до боїв. Наш палець на спусковому гачку", - наголосив він.

Нетаньягу підкреслив, що поточне перемир’я з Іраном - не кінець кампанії, а проміжна віха.

Премʼєр зазначив, що Ізраїль нині сильніший, а Іран слабший, ніж будь-коли.

Він також перерахував досягнення Ізраїлю у війні з Іраном: знищення ракетної та ядерної програм, руйнування фінансової системи Корпусу вартових Ісламської революції, ліквідацію керівництва та суттєве ослаблення режиму.

"Увесь збагачений матеріал буде вилучений з Ірану — домовленостями або війною. Ми стежимо за цим уважно", - додав Нетаньягу.

Нагадаємо, що вчора Тегеран звинуватив США та Ізраїль у порушенні перемир'я.