Тегеран звинуватив США та Ізраїль у порушенні перемир'я

08 квітня 2026, 15:00
Фото: DW
Американо-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван.

В Ірані заявили про порушення режиму припинення вогню після удару по нафтопереробному заводу на острові Лаван на півдні країни.

Про це повідомляє Press TV.

"Порушуючи угоду про припинення вогню, американо-ізраїльські війська обстріляли нафтопереробний завод Лаван на острові Лаван", - йдеться у повідомленні.

За даними іранської сторони, після атаки на місці працюють рятувальні служби. Групи безпеки та пожежники намагаються ліквідувати загоряння та забезпечити контроль над ситуацією.

Про атаку раніше повідомляло іранське агентство Mehr. За його даними, авіаударів по об’єкту було завдано вранці.

"Близько 10-ї ранку… об’єкти нафтопереробного заводу Лаван, розташованого на острові Лаван, зазнали боягузливого нападу ворогів", - зазначається у заяві.

Водночас у повідомленні не уточнили, хто саме здійснив атаку.

Нагадаємо, що цієї ночі був останній крайній термін, коли Іран мав відкрити Ормузьку протоку на вимогу президента США Дональда Трампа. В іншому разі він погрожував розбомбити мости й електростанції по всій країні.

У підсумку сторони напередодні закінчення дедлайну активно вели переговори через посередників, і в кінцевому підсумку Трамп погодився на двотижневе перемир'я в обмін на відкриття Ормузької протоки. У МЗС Ірану вже публічно підтвердили, що відкриють протоку.

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
