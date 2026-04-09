Франція подвоїть санкції проти тіньового флоту рф

Закон передбачає до семи років ув’язнення і стотисячні штрафи для власників та операторів таких суден.

Франція планує подвоїти терміни ув’язнення та розмір штрафів для власників і операторів суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку.

Про це повідомляє телеканал France24, ознайомившись із проєктом оновлення закону про військове планування.

Згідно з проєктом, базові покарання складатимуть до двох років ув’язнення та штраф до 300 тисяч євро. За загрозу життю людей на борту терміни можуть зрости до семи років і штрафу до 700 тисяч євро. Санкції поширюватимуться на всіх, хто контролює або керує судном.

Зміни спрямовані на боротьбу з тіньовим флотом росії, і законопроєкт має бути ухвалений парламентом до 14 липня.

З вересня Франція вже затримала три підозрілі судна, пов’язані з цим флотом.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Франція засудила капітана російського танкера до року тюрми.