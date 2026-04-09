Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Франція подвоїть санкції проти тіньового флоту рф

09 квітня 2026, 13:41
Франція подвоїть санкції проти тіньового флоту рф
Фото: з вільного доступу
Закон передбачає до семи років ув’язнення і стотисячні штрафи для власників та операторів таких суден.

Франція планує подвоїти терміни ув’язнення та розмір штрафів для власників і операторів суден, які ходять під фальшивим прапором або ігнорують накази про зупинку. 

Про це повідомляє телеканал France24, ознайомившись із проєктом оновлення закону про військове планування.

Згідно з проєктом, базові покарання складатимуть до двох років ув’язнення та штраф до 300 тисяч євро. За загрозу життю людей на борту терміни можуть зрости до семи років і штрафу до 700 тисяч євро. Санкції поширюватимуться на всіх, хто контролює або керує судном.

Зміни спрямовані на боротьбу з тіньовим флотом росії, і законопроєкт має бути ухвалений парламентом до 14 липня. 

З вересня Франція вже затримала три підозрілі судна, пов’язані з цим флотом.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Франція засудила капітана російського танкера до року тюрми.

 

ФранціяТіньовий флот рф

Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється