США оголосили перемогу в Ірані, але ключові цілі не досягнуті – Politico

Хоча Вашингтон рапортує успіх, Тегеран зберігає військовий і стратегічний потенціал.

Адміністрація Дональда Трампа оголосила перемогу у війні проти Ірану після оголошення перемир’я, але, за оцінкою експертів, стратегічно це не відповідає дійсності.

Про це пише медіа організація Politico.

Американські сили завдали ударів по флоту, ракетних і дронових потужностях Ірану, проте режим прихильників жорсткої лінії залишається при владі. Високозбагачений уран досі знаходиться під контролем Тегерану, а Ормузька протока залишається критичною для світової торгівлі енергоносіями.

Представники оборони США визнають, що знищення військових можливостей Ірану не змінює внутрішню політичну ситуацію. Дипломати зазначають, що оголошення перемоги виглядає передчасним: "Не програти – не означає перемогти".

Попри це, Білому дому та Пентагону вдається демонструвати тактичні успіхи. Міністр війни Піт Гегсет назвав операцію "історичною перемогою", а Трамп висловив оптимізм щодо майбутніх переговорів про довготривалий мир.

Проте аналітики вказують на ризики, адже початкові пропозиції Ірану можуть закріпити контроль Тегерана над Ормузькою протокою та дозволити стягувати плату за проходження суден.

Вища рада національної безпеки Ірану заявила, що руки залишаються на спусковому гачку, якщо переговори проваляться.

Вчора також міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо його озброєнь.