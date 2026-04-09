Понад 250 загиблих у Лівані після ударів Ізраїлю

09 квітня 2026, 12:31
Серія авіаударів по Бейруту стала найсмертоноснішою від початку війни з Хезболлою.

Щонайменше 254 людини загинули і понад 1100 отримали поранення внаслідок серії авіаударів ізраїльських військ по Лівану - найбільших від початку конфлікту з Хезболлою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ліванську службу цивільної оборони.

Удари, що тривали в середу вдень у Бейруті та інших регіонах, сталися того ж дня, коли США та Іран погодили перемир’я, яке, за словами Тегерана, мало поширюватися й на Ліван. 

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наголосив, що припинення вогню в Лівані є важливою умовою угоди.

Найбільше жертв зафіксовано в Бейруті - 91 загиблий. Це найсмертоносніший день конфлікту, що спалахнув після удару США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого та обстрілів Хезболлою ізраїльських територій.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав жахливими масштаби вбивств і руйнувань у Лівані.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у телезверненні заявив, що Ліван не є частиною перемир’я з Іраном, тому ізраїльська армія продовжує удари по Хезболлі. Це підтвердили у Білому домі, зокрема прессекретарка Каролін Левітт та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Водночас прем’єр Пакистану Шегбаз Шаріф, який виступав посередником переговорів, раніше стверджував, що перемир’я має включати й Ліван.

Хезболла тимчасово припинила обстріли 8 квітня, отримавши підтвердження про свою участь у перемир’ї. Проте після ізраїльських ударів вона відновила ракетні атаки, обстрілявши 9 квітня кібуц Манара. 

"Ця відповідь триватиме, доки ізраїльсько-американська агресія проти нашої країни та народу не припиниться", - заявили у групі.

Зазначимо, що у середу, 8 ківтня, Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин.

 

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
