Понад 250 загиблих у Лівані після ударів Ізраїлю

Серія авіаударів по Бейруту стала найсмертоноснішою від початку війни з Хезболлою.

Щонайменше 254 людини загинули і понад 1100 отримали поранення внаслідок серії авіаударів ізраїльських військ по Лівану - найбільших від початку конфлікту з Хезболлою.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на ліванську службу цивільної оборони.

Удари, що тривали в середу вдень у Бейруті та інших регіонах, сталися того ж дня, коли США та Іран погодили перемир’я, яке, за словами Тегерана, мало поширюватися й на Ліван.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан наголосив, що припинення вогню в Лівані є важливою умовою угоди.

Найбільше жертв зафіксовано в Бейруті - 91 загиблий. Це найсмертоносніший день конфлікту, що спалахнув після удару США та Ізраїлю по Ірану наприкінці лютого та обстрілів Хезболлою ізраїльських територій.

Верховний комісар ООН з прав людини Фолькер Тюрк назвав жахливими масштаби вбивств і руйнувань у Лівані.

Прем’єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у телезверненні заявив, що Ліван не є частиною перемир’я з Іраном, тому ізраїльська армія продовжує удари по Хезболлі. Це підтвердили у Білому домі, зокрема прессекретарка Каролін Левітт та віцепрезидент США Джей Ді Венс.

Водночас прем’єр Пакистану Шегбаз Шаріф, який виступав посередником переговорів, раніше стверджував, що перемир’я має включати й Ліван.

Хезболла тимчасово припинила обстріли 8 квітня, отримавши підтвердження про свою участь у перемир’ї. Проте після ізраїльських ударів вона відновила ракетні атаки, обстрілявши 9 квітня кібуц Манара.

"Ця відповідь триватиме, доки ізраїльсько-американська агресія проти нашої країни та народу не припиниться", - заявили у групі.

Зазначимо, що у середу, 8 ківтня, Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин.