09 квітня 2026, 13:12
Трамп обіцяє зберегти американські війська в Ірані
Фото: Reuters
Кораблі, літаки та персонал США залишатимуться в регіоні до повного виконання угоди з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські кораблі, літаки та військовий персонал залишатимуться в Ірані та навколо нього, доки досягнута реальна угода з Іраном не буде повністю виконана.

Про це він повідомив у соцмережі  X (Twitter).

"Усі американські кораблі, літаки, військовий персонал, а також додаткові боєприпаси та озброєння залишатимуться на своїх позиціях у регіоні доти, доки досягнута угода не буде реалізована повністю", – йдеться у пості. 

Трамп додав, що у разі невиконання угоди розпочнеться стрілянина, більша, краща та сильніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив.

Президент підкреслив, що домовленість передбачає відсутність ядерної зброї та безпечне проходження через Ормузьку протоку, а американська армія готова до будь-яких дій: 

"Америка повернулась!"

Також вчора міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо його озброєнь.

 
СШАІранДональд Трамп

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
