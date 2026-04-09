Трамп обіцяє зберегти американські війська в Ірані

Кораблі, літаки та персонал США залишатимуться в регіоні до повного виконання угоди з Іраном.

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські кораблі, літаки та військовий персонал залишатимуться в Ірані та навколо нього, доки досягнута реальна угода з Іраном не буде повністю виконана.

Про це він повідомив у соцмережі X (Twitter).

"Усі американські кораблі, літаки, військовий персонал, а також додаткові боєприпаси та озброєння залишатимуться на своїх позиціях у регіоні доти, доки досягнута угода не буде реалізована повністю", – йдеться у пості.

Трамп додав, що у разі невиконання угоди розпочнеться стрілянина, більша, краща та сильніша, ніж будь-хто коли-небудь бачив.

Президент підкреслив, що домовленість передбачає відсутність ядерної зброї та безпечне проходження через Ормузьку протоку, а американська армія готова до будь-яких дій:

"Америка повернулась!"

Також вчора міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо його озброєнь.