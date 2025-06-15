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ПОЛІТИКА

Іран завдав масованого удару по Ізраїлю: десятки поранених, Тель-Авів просить підтримки США

15 червня 2025, 09:01
Іран завдав масованого удару по Ізраїлю: десятки поранених, Тель-Авів просить підтримки США
Amir Cohen/Reuters
На тлі ескалації Ізраїль звернувся до США з проханням про допомогу в нанесенні удару по іранському ядерному об'єкту.

У ніч на 15 червня Ізраїль зазнав масштабної атаки з боку Ірану із застосуванням безпілотників і балістичних ракет.

Про це повідомляють Clash Report, The Times of Israel та інші джерела.

О 02:31 ізраїльські військові зафіксували запуск десятків ракет з території Ірану. За даними Clash Report, по Ізраїлю було випущено близько 50 ракет з різних частин Ірану. Атака стала відповіддю на ймовірний ізраїльський удар по аеропорту Мехрабад у Тегерані. У відповідь Іран завдав удару по аеропорту в Тель-Авіві.

У низці районів Ізраїлю, зокрема в центрі країни, спрацювали сирени повітряної тривоги. Командування тилу закликало громадян дотримуватися інструкцій та залишатися в укриттях.

За повідомленнями екстрених служб, ракети влучили у кілька будівель, зокрема в курортному місті Бат-Ям, Тель-Авіві, Реховоті, Рамат-Гані та Кірьят-Екроні. У Бат-Ямі загинула жінка віком близько 60 років, ще щонайменше 12 людей отримали поранення. У Реховоті поранено семеро людей, двоє з них — у важкому стані. У Тель-Авіві зафіксовані сильні руйнування, рятувальні служби розбирають завали, під якими можуть бути люди. За даними Al Jazeera, кількість постраждалих перевищує 50 осіб, а Telegram-канал Baza повідомляє вже про понад 100 поранених.

На тлі ескалації Ізраїль звернувся до США з проханням про допомогу в нанесенні удару по іранському ядерному об'єкту — заводу зі збагачення урану в Фордо, який розташований глибоко під землею поблизу міста Кум. Як повідомляє Axios, Ізраїль не володіє необхідними засобами для знищення такого підземного об’єкта, на відміну від США, які мають протибункерні боєприпаси та важкі бомбардувальники.

Два ізраїльські посадовці заявили, що прем’єр-міністр Нетаньягу нещодавно обговорював можливу участь США в операції з президентом Дональдом Трампом, і той нібито висловив готовність долучитися у разі потреби. Утім, Білий дім спростував наміри США вступати у війну. Водночас Вашингтон наголосив, що будь-яка атака Ірану на американські об'єкти буде розцінена як нелегітимна агресія.

Ізраїль наполягає на повному знищенні Фордо як єдиному способі нейтралізації іранської ядерної програми. Посол Ізраїлю в США Єхіель Лейтер заявив, що "операція має завершитися ліквідацією Фордо" і це є умовою встановлення тривалого миру.

Напруга між Іраном і США зростає ще з початку березня 2025 року, коли Трамп, вдруге ставши президентом, запропонував Тегерану нову ядерну угоду, поставивши двомісячний ультиматум. Іран відмовився від жорстких вимог США, включно з повною відмовою від збагачення урану, забороною на розробку ракет і допуском американських інспекторів на ядерні об'єкти.

Зараз ситуація загострилася до найвищого рівня, і міжнародна спільнота з тривогою спостерігає за розвитком конфлікту, який може втягнути у війну весь регіон.

СШАІзраїльІранатака

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