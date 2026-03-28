Іран завдав одного з найпотужніших ударів по американських військових

28 березня 2026, 09:32
Іран завдав одного з найпотужніших ударів по американських військових
Amir Cohen/Reuters
Атака стала одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за місяць війни з Іраном.

Іранський комбінований удар ракетами та безпілотниками по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії поранив 12 американських військовослужбовців, двоє з яких перебувають у важкому стані. Крім того, значних пошкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135.

Про це NYT повідомили двоє неназваних посадовців США.

Атака стала одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за місяць війни з Іраном. Протягом усього конфлікту Іран систематично обстрілює американські бази на Близькому Сході, використовуючи великий арсенал балістичних ракет і дронів, щоб відповісти на удари США та зірвати їхню військову кампанію.

Постійні обстріли вже змусили Центральне командування США перемістити тисячі військовослужбовців — частину з них евакуювали аж до Європи. За весь час конфлікту загинули 13 американських військових.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо висловився щодо того, скільки ще буде тривати війна в Ірані.

За словами Рубіо, США очікують, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".

"У нас є цілі, і ми впевнені, що вже близькі до їх досягнення", – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що Іран може вирішити запровадити систему збору мита в Ормузькій протоці, але й зауважив, що будь-яке постійне мито на цьому водному шляху буде "неприйнятним".

Також у Рубіо запитали щодо можливості потенційного наземного вторгнення США в Іран.

"Ми можемо досягти всіх наших цілей за допомогою наших сухопутних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу вибору та максимальну можливість пристосуватися до непередбачених обставин, якщо такі виникнуть", – додав Рубіо.

ІранСШАППО

Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Мирні переговори не проглядаються. Чи слід Європі почати говорити з росією? – Лорі Брістоу
Переклад iPress – 26 березня 2026, 14:29
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Новий мирний план Трампа. Уроки українсько-російських мирних переговорів для США та Ірану – Тімоті Еш
Переклад iPress – 26 березня 2026, 11:38
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
США та Ізраїль. Битися до останньої цеглини – Том Купер
Переклад iPress – 26 березня 2026, 07:19
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
США більше не очолюють вільний світ. Вакуум лідерства змінює саму ідею Заходу – New York Times
Переклад iPress – 25 березня 2026, 15:16
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Війна алгоритмів. Штучний інтелект дає змогу націлюватися на лідерів противника та вести масове стеження – Енріке Данс
Переклад iPress – 25 березня 2026, 11:16
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Геостратегія. росія – найбільший переможець у війні з Іраном – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 25 березня 2026, 08:11
