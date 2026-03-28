Іран завдав одного з найпотужніших ударів по американських військових

Іранський комбінований удар ракетами та безпілотниками по авіабазі "Принц Султан" у Саудівській Аравії поранив 12 американських військовослужбовців, двоє з яких перебувають у важкому стані. Крім того, значних пошкоджень зазнали щонайменше два літаки-заправники KC-135.

Про це NYT повідомили двоє неназваних посадовців США.

Атака стала одним із найсерйозніших проривів американської протиповітряної оборони за місяць війни з Іраном. Протягом усього конфлікту Іран систематично обстрілює американські бази на Близькому Сході, використовуючи великий арсенал балістичних ракет і дронів, щоб відповісти на удари США та зірвати їхню військову кампанію.

Постійні обстріли вже змусили Центральне командування США перемістити тисячі військовослужбовців — частину з них евакуювали аж до Європи. За весь час конфлікту загинули 13 американських військових.

За словами Рубіо, США очікують, що війна в Ірані "завершиться за кілька тижнів, а не місяців".

"У нас є цілі, і ми впевнені, що вже близькі до їх досягнення", – сказав він.

Держсекретар США зазначив, що Іран може вирішити запровадити систему збору мита в Ормузькій протоці, але й зауважив, що будь-яке постійне мито на цьому водному шляху буде "неприйнятним".

Також у Рубіо запитали щодо можливості потенційного наземного вторгнення США в Іран.

"Ми можемо досягти всіх наших цілей за допомогою наших сухопутних військ. Але ми завжди будемо готові надати президенту максимальну свободу вибору та максимальну можливість пристосуватися до непередбачених обставин, якщо такі виникнуть", – додав Рубіо.