Ірландія передала Україні нову військову допомогу
18 вересня 2025, 18:53
Фото: travelchannel.com
До неї увійшли автомобілі та роботи для розмінування.
Ірландія передала Україні нову партію військової допомоги.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр оборони Ірландії Саймон Гарріс у соцмережі Х.
"Підтримка Ірландією України є непохитною. Сьогодні ми доставили 34 автомобілі та 3 роботи для розмінування, щоб підтримати оборону України та задовольнити гуманітарні потреби", - повідомив Гарріс.
Наразі техніка вже прибула до Польщі. Зокрема, три роботи для розмінування Reacher.
Міністр наголосив, що Ірландія продовжуватиме надавати нелетальну допомогу стільки, скільки буде потрібно.