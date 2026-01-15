Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Іспанія готується прийняти 100 мільйонів туристів у 2026 році

15 січня 2026, 18:42
Фото: з вільного доступу
Іспанія є другою за відвідуваністю країною у світі після Франції.

Міністр туризму Іспанії Жорді Ереу очікує, що 2026 рік принесе країні збільшення кількості іноземних туристів.

Про це він заявив у четвер, 15 січня, цитує Reuters.

За словами іспанського міністра, у 2025 році країну відвідала рекордна кількість туристів – 97 мільйонів. Водночас він очікує, що зростання продовжиться й у 2026-му.

"Якщо зростання продовжиться цього року, ми досягнемо 100 мільйонів іноземних туристів", – сказав він.

Міністр зазначив, що торішній показник становив 3,5% зростання порівняно з 2024 роком, а доходи від туризму зросли на 6,8%, до 135 млрд євро.

Ереу заявив, що за перші чотири місяці цього року, включно із напруженим сезоном великодніх свят, влада прогнозує зростання кількості іноземних туристів на 3,7%, до 26 мільйонів осіб, які, за їхніми очікуваннями, витратять 35 млрд євро, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Іспанія є другою за відвідуваністю країною у світі після Франції, а туризм є основним джерелом доходу для економіки, яка за останні два роки значно випередила свої європейські аналоги.

Туристичний бум у цій середземноморській країні, хоча і стимулює її економіку, призвів до напруженості у багатьох популярних серед туристів місцях через непрямий вплив на ціни на житло, затори та проблеми з деградацією природних ресурсів.

