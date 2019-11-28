Кабмін хоче створити рай для беттінгу: жодних обмежень щодо місця і площі букмекерських пунктів

Експерт Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук переконаний, що законопроект 2285 носить лобістський характер і вигідний лише кільком букмекерам, в тому числі російським. На практиці за допомогою зазначеного ліміту у 800 пунктів будуть легалізовані уже діючі букмекерські пункти

"Для суспільства небезпека "букмекерського азартного раю" в тому, що букмекерські ставкомати легко зможуть виконувати зовсім інші функції. Наприклад, працювати як ігрові автомати, маскуючи свою діяльність під букмекерство. При цьому зможуть бути розміщені будь-де і на будь-якій площі. Закон дозволить", - йдеться у публікації.

Законопроект No2285 "Про державне регулювання діяльності у сфері організації та проведення азартних ігор", поданий Кабінетом Міністрів України, встановлює в Україні "букмекерський азартний рай". Зокрема, ст. 35 законопроекту зазначає, що на території України може працювати 800 букмекерських пунктів. Але жодних обмежень щодо місця і площі немає.

Про це пише "Газета по-українськи" у статті "Яких наслідків чекати Україні від урядового законопроекту про азартні ігри?".

"Для суспільства небезпека "букмекерського азартного раю" в тому, що букмекерські ставкомати легко зможуть виконувати зовсім інші функції. Наприклад, працювати як ігрові автомати, маскуючи свою діяльність під букмекерство. При цьому зможуть бути розміщені будь-де і на будь-якій площі. Закон дозволить", - йдеться у публікації.

Експерт Українського аналітичного центру, економіст Борис Кушнірук переконаний, що законопроект 2285 носить лобістський характер і вигідний лише кільком букмекерам, в тому числі російським. На практиці за допомогою зазначеного ліміту у 800 пунктів будуть легалізовані уже діючі букмекерські пункти. В Україні основними гравцями на цьому "ринку" є "Парі Матч" і "Фаворит". На двох у них діє близько 1,5 тисячі букмекерських пунктів. Після введення в дію закону вони дуже швидко зможуть їх легалізувати, не допустивши на ринок інших гравців.

"Парі-Матч" заборонена в Україні з 2009 року. Штаб-квартира залишається у Києві, основний бізнес веде в Росії і країнах СНД. У 2018 році СБУ звинуватила "Парі-Матч" у фінансуванні тероризму за операції з окупованими територіями. "Фаворит" також з 2009 року під забороною. Незважаючи на це, розвинула в Україні масштабну мережу з п'яти тисяч підпільних ігрових залів. У 2016 році, в результаті спецоперації силовиків, мережа була ліквідована. Продовжує вести бізнес в Росії, а також в ОРДЛО.

Ще одним лобістом законопроекту називають Бориса Баума, представника російського злочинного угруповання "Лужниківські".

З української сторони лобістом і офіційним речником законопроекту є Давид Арахамія, голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді. Йому приписують тісні зв'язки з букмекерської компанією "Парі-Матч".

Як відомо, майже 60% українців не підтримують легалізацію азартних ігор за жодних умов.