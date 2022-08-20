Кабмін відновив заборону продажу продуктів без українського маркування

Кабінет міністрів відновив заборону на продаж в Україні продуктів без етикеток українською мовою.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики і продовольства.

Там нагадали, що на початку повномасштабної війни, з метою безперебійного забезпечення населення України продуктами харчування в умовах воєнного стану, уряд спростив вимоги до обов’язкового маркування імпортованих харчових продуктів державною мовою. Але наразі, як стверджують у Мінагрополітики, національні підприємства здатні в повному обсязі забезпечити потребу українських споживачів у безпечних та якісних харчових продуктах з дотриманням вимог харчового законодавства.

«Враховуючи звернення галузевих об’єднань виробників харчової промисловості та з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів, 19 серпня 2022 року Кабінетом міністрів України прийнято постанову, що скасовує норму щодо тимчасової можливості на період дії воєнного стану реалізації імпортованих харчових продуктів на митній території України, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної», – йдеться в повідомленні.

Водночас у Мінагрополітики нагадали, що харчові продукти, ввезені на територію України з 9 березня по 1 грудня 2022 року, інформація про які викладена мовою, відмінною від державної, можуть перебувати в обігу до закінчення мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання (дати «вжити до»).

Нагадаємо, голова Асоціації постачальників торговельних мереж повідомив, що продукти істотно подорожчають.