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Продукти істотно подорожчають - голова Асоціації постачальників торговельних мереж

Експерт порадив українцям робити запаси продуктів, які продаватимуть за старими цінами восени
Продукти істотно подорожчають - голова Асоціації постачальників торговельних мереж
Україні не загрожує продовольча криза, але ціни на продукти істотно зростуть, тому українцям варто почати робити запаси.
 
Про це розповів голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко під час телемарафону.
 
Згідно з прогнозами, продуктів в Україні точно вистачить до наступного посівного сезону.
 
"Ми повністю забезпечені всім необхідним. Можу сказати про те, що ситуація з продовольством значно краща, ніж ситуація з енергонезалежністю. Ми були забезпечені ще на початку року, щонайменше на 2022-2023 роки, плюс цей урожай. Думаю, ми ще два роки можемо спати та їсти спокійно. Можливо, у нас не буде вистачати окремих культур, але це було, наприклад, навесні, тоді багато хто говорив: в чи буде у нас черешня, абрикос і все інше? Ситуація дуже хороша з кількістю, а ось з ціною – це вже інше питання. Тут впливають інфляційні процеси", - сказав він.
 
Зокрема, Дорошенко відзначив, що ціна на борщовий набір зросте.
 
"Ситуація з борщовим набором буде така, як із загальною інфляцією, тобто, якщо на початку року в державний бюджет ми закладали 7%, то потім інфляція зросла до 20%", - заявив він.
 
Експерт порадив українцям робити запаси продуктів, які продаватимуть за старими цінами восени.
 
"Далі все буде дорожчати", - зазначив він.
 
Як раніше повідомляв iPress, цього року ціни зростуть на 31%. Рекордна інфляція виникне насамперед за рахунок подорожчання продуктів (овочі, фрукти, крупи).
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20 08 2022 13:08
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