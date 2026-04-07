Матеріали:
Камерун повідомив про загибель своїх військових у війні на боці рф

07 квітня 2026, 20:14
Камерун повідомив про загибель своїх військових у війні на боці рф
Камерунські військові Фото: rbc.ua
Міністерство закордонних справ рф визнало загибель 16 камерунських солдатів, які брали участь у повномасштабній війні в Україні.

В понеділок, 6 квітня, Камерун заявив, що росія підтвердила загибель 16 камерунських солдатів в Україні.

Про це повідомляє APNews.

У міністерстві також заявили, що було вжито "необхідних заходів" для зв'язку з родинами загиблих солдатів.

Крім того, сім'ям шести інших громадян Камеруну, які проживають у країні-агресорці, запропонували звернутися до міністерства із "терміновими питаннями", що їх стосуються. Більш детальної інформації у повідомленні не містилося.

Також зазначається, що у березні минулого року міністр оборони Камеруну доручив керівництву різних військових підрозділів країни вжити "суворих надзвичайних заходів" для запобігання дезертирствам серед діючих та відставних камерунських військових.

Нагадаємо, росія завербувала понад тисячу громадян Кенії для участі у війні проти України. 

