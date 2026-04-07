Камерун повідомив про загибель своїх військових у війні на боці рф

Міністерство закордонних справ рф визнало загибель 16 камерунських солдатів, які брали участь у повномасштабній війні в Україні.

В понеділок, 6 квітня, Камерун заявив, що росія підтвердила загибель 16 камерунських солдатів в Україні.

Про це повідомляє APNews.

У міністерстві також заявили, що було вжито "необхідних заходів" для зв'язку з родинами загиблих солдатів.

Крім того, сім'ям шести інших громадян Камеруну, які проживають у країні-агресорці, запропонували звернутися до міністерства із "терміновими питаннями", що їх стосуються. Більш детальної інформації у повідомленні не містилося.

Також зазначається, що у березні минулого року міністр оборони Камеруну доручив керівництву різних військових підрозділів країни вжити "суворих надзвичайних заходів" для запобігання дезертирствам серед діючих та відставних камерунських військових.

