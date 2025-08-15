Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Канада доєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї Україні – Шмигаль

15 серпня 2025, 14:33
Канада доєднається до ініціативи PURL для закупівлі зброї Україні – Шмигаль
Фото: Telegram/ Шмигаль
Шмигаль провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць
Канада доєднається до ініціативи PURL, яка забезпечує постачання озброєння для української армії.
 
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
 
"Провів зустріч з пані послом Канади в Україні Наталкою Цмоць. Подякував Канаді за непохитну підтримку та важливу допомогу з перших днів повномасштабної агресії рф. Сфокусувалися на розвитку співпраці у сфері оборонної промисловості", - зазначив Шмигаль.
 
За його словами, Канада також готує внесок в ініціативу PURL, яка допомагає Україні отримувати озброєння та технології США.
 
"Також розглядається можливість підтримки виробництва українських далекобійних дронів, які вже демонструють високу ефективність. Окремо представив канадській стороні механізм Defence City – спеціальний правовий режим для розвитку оборонної екосистеми в Україні", - додав міністр оборони.

 

Денис Шмигальвійна в Україніросія окупанти

