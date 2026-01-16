Канада і Китай оголосили про перезавантаження відносин

Країни планують розширити партнерство в низці ключових галузей.

Канада і Китай планують розширити співпрацю в ключових сферах, зокрема торгівлі, енергетиці, сільському господарстві, фінансах, освіті та боротьбі зі зміною клімату.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні вперше за вісім років здійснив офіційний візит до Китаю. Під час зустрічі в Пекіні з головою КНР та генеральним секретарем Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпіном він заявив, що обидві країни налаштовані на перегляд і відновлення двосторонніх відносин.

Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами Карні, Канада прагне вибудувати "міцне й стабільне стратегічне партнерство", яке сприятиме добробуту громадян обох держав.

"У дедалі більш роздробленому й нестабільному світі ми зосереджуємося на відновленні цих відносин і роботі над більш міцним спільним майбутнім", - написав прем’єр-міністр по прибуттю у Китай.

Сі Цзіньпін нагадав, що він і канадський прем’єр уже зустрічалися в жовтні минулого року на полях саміту АТЕС у Південній Кореї, де сторони започаткували активні обговорення щодо відновлення співпраці.

Візит Карні відбувається на тлі зростаючого політичного та економічного тиску з боку президента США Дональда Трампа на обидві країни. Водночас канадсько-китайські відносини тривалий час залишалися напруженими.

Зокрема, у 2018 році арешт у Канаді фінансової директорки Huawei Мен Ваньчжоу на запит США спричинив різку реакцію Пекіна, який у відповідь затримав двох канадських громадян. Відтоді дипломатична напруга між країнами зберігалася.