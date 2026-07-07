Канада вирішила замовити у Німеччини 12 субмарин

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав це рішення.

Канада обрала німецьку компанію ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) для укладення контракту на будівництво 12 підводних човнів.

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що це стане найбільшою закупівлею в історії країни.

"Я радий повідомити, що Канада обрала TKMS як основного постачальника для проекту патрульних підводних човнів Канади", – оголосив Карні.

TKMS спільно з Норвегією розробила дизель-електричний підводний човен типу 212CD. Ця модель, яку вже замовили Німеччина та Норвегія, змагалася з пропозицією південнокорейської компанії Hanwha Ocean.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц привітав це рішення, назвавши його "потужним сигналом трансатлантичної та європейської співпраці в оборонній промисловості" напередодні саміту НАТО.

Вартість угоди оцінюється приблизно в 14,7 млрд євро, а витрати на технічне обслуговування та модернізацію протягом усього терміну експлуатації можуть перевищити 60 млрд євро.

"Я можу підтвердити, що ця закупівля стане найбільшою в історії Канади", – сказав Карні.