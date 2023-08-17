Каспаров оцінив ймовірність заколоту в росії проти путіна

Він прокоментував протести у росії у 2011-2013 роках.

Опозиціонери рф намагаються діяти у межах, які встановив кремль, проте радикальні опозиціонери вважають, що потрібно валити владу путінського режиму.

Таку думку в інтерв'ю РБК-Україна висловив російський опозиціонер, гросмейстер Гаррі Каспаров.

Він вважає, що ще під час протестів у росії у 2011-2013 роках, зокрема за чесні вибори на Болотній площі, у росії вже було сформоване "опозиційне ядро", хоч, на його думку, режим кремля був набагато стійкішим.

Щодо теперішньої ситуації, Каспаров вважає, що опозиція тоді намагалася витиснути поступки з уряду, мова про демонтаж влади не йшла. Він додав, що більшість учасників протестів хотіла повпливати на владу, але радикальна опозиція розуміла, що жодних домовленостей бути не може.

"Показовий момент, коли був пік всього протесту і виступав Навальний 24 лютого, він озвучив настрої багатьох людей: "Ми можемо піти на ЦВК, ми можемо залишитися тут і зробити Майдан", - всі завмерли. - "Але ми цього не зробимо". І ось із цього моменту протест пішов на спад. Зараз сперечаються: чи вистачило би людей піти на ЦВК, чи вистачило людей, щоби зробити Майдан. Може, й не вистачило б. Але принаймні був історичний шанс спробувати щось змінити, бо момент був переломний", - розповів він.

На його думку, тоді був шанс скасувати результати виборів, але для цього була потрібна політична воля.

Каспаров заявив, що російська опозиція прийняла правила гри кремля та дії за ним. І лише один з лідерів російської опозиції, який був убитий 27 лютого 2015 року в самому центрі москви, Борис Нємцов "намагався щось робити".

"Що сталося з ним, ми всі знаємо. А решта просто прийняла правила гри. Вся історія протестів Навального - це функціонування всередині дозволених рамок", - заявив гросмейстер Гаррі Каспаров.

Він також розповів, що після його виїзду за кордон разом з Борисом Нємцовим та Володимиром Кара-Мурзою намагався і далі протистояти путінському режиму. Але на Заході було багато політиків, які вважали, що потрібно домовлятися з диктатором владіміром путіним.

"На жаль, вся ця опозиційна активність не дала жодних результатів. Більше того, із 2014 року умовою такої діяльності було визнання Криму. Ви не могли брати участь у російських виборах, не надрукувавши карти з Кримом. Тобто насправді це така данина, яку ви повинні були платити", - додав він.