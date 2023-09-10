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Катування українців не є випадковим, це організована частина державної політики рф – ООН

10 вересня 2023, 16:55
Катування українців не є випадковим, це організована частина державної політики рф – ООН
Фото:i.lb.ua
Ідеться скоріше про державну політику москви.

Катування і нелюдське поводження влади рф із цивільними українцями та військовополоненими не можна оцінювати як випадкове. 

Про це заявила спецдоповідачка ООН з питань катувань Еліс Джил Едвардс на пресконференції в Києві 10 вересня, передає Укрінформ.

За її словами, кількість даних про катування та інші випадки нелюдського поводження Росії щодо цивільних і військовополонених постійно збільшується.

"На мою думку, ці жахливі дії не можуть бути оцінені як випадкові, а скоріше як організована частина державної політики з метою залякування, покарання або отримання інформації та зізнань. Я будую цей аналіз на масштабах звинувачень, а також на методах, цілях тортур різних форм", – сказала Едвардс.

Вона додала, що має свідчення про катування струмом, побиття, імітацію страт і утоплення, змушення до тривалого перебування в певних позах, погрози зґвалтуванням чи смертю та різні так звані церемонії, які мають на меті приниження.

Мирні українці розповідали про утримування в тісних підвалах. А один із українських військових у полоні схуд із 100 до 55 кг за девʼять місяців, розповіла Едвардс.

Ще кілька тих, хто пережив російський полон, зізналися, що втрачали свідомість від побоїв і ударів струмом, а також втрачали пам'ять внаслідок тортур, зазначила доповідачка ООН.

ООНкатуваннявійна в Україніросія окупанти

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