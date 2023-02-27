Казахстан закрив своє торгове представництво у росії
Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у росії. Воно було відкрите у 2009 році.
"Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у російській федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", — йдеться у повідомленні.
Зазначимо, що росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.
Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір "оптимізацією роботи" республіканських держорганів.