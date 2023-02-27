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Казахстан закрив своє торгове представництво у росії

27 лютого 2023, 14:25
Казахстан закрив своє торгове представництво у росії
Фото з вільних джерел
Влада Казахстану прийняла рішення ліквідувати своє торгове представництво у росії яке діяло з 2009 року, задля "оптимізації роботи" держорганів

Казахстан вирішив закрити своє торгове представництво у росії. Воно було відкрите у 2009 році.

Про це свідчить відповідна ухвала уряду Казахстану.

"Уряд Республіки Казахстан ухвалює: ліквідувати державну установу торгове представництво Республіки Казахстан у російській федерації Міністерства торгівлі та інтеграції Республіки Казахстан", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що росія та Казахстан уклали угоду про взаємне відкриття торгових представництв у 1992 році. У москві представництво Казахстану запрацювало у 2009 році, ще одне відділення є у Казані.

Раніше у Казахстані заявляли про плани закрити представництво. У Мінпромторгу країни пояснили намір "оптимізацією роботи" республіканських держорганів.

 

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