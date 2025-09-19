Келлог: путін прагне відродити імперію та може напасти на НАТО

Він також припустив, що запуск російських безпілотників у повітряний простір Польщі минулого тижня був навмисним — для перевірки реакції Заходу.

Спеціальний представник президента США з питань України Кіт Келлог попередив, що російський диктатор владімір путін має імперські амбіції та у разі захоплення України може перейти до нападу на країни НАТО.

В інтерв’ю The Telegraph він заявив, що путін, який залишається агентом КДБ, прагне відновити російську імперію. "Він нагадує Гітлера, який у 1938 році в Мюнхені казав, що хоче лише Судети. Потім була Польща – і ми опинилися у Другій світовій війні. Історія не повторюється, але вона римується. Ми мусимо зупинити його зараз", — сказав Келлог.

Він також припустив, що запуск російських безпілотників у повітряний простір Польщі минулого тижня був навмисним — для перевірки реакції Заходу. За словами Келлога, агресивним ядерним заявам путіна потрібно протистояти, а не уникати їх.

Спецпредставник Трампа наголосив, що несправедливо звинувачувати президента США в надмірній м’якості до кремля. "Трамп намагається дати дипломатії всі шанси. Українці готові до угоди, але путін — ні", — пояснив він.

Келлог вважає, що мирна угода зрештою буде досягнута, але перед цим необхідно домогтися припинення вогню. «Без цього дуже важко досягти миру. Проблема в тому, що путін вважає, що перемагає», — зазначив він.

За його словами, президент Трамп особисто розчарований і роздратований російським диктатором. "Він думав, що його особисті стосунки з путіним дадуть результат. Натомість путін його провокував. За зачиненими дверима президент набагато зліший, ніж на публіці", — розповів Келлог.