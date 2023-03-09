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ПОЛІТИКА

Керівники розвідки США вважають, що Китай продовжує співпрацювати з росією

09 березня 2023, 12:12
Керівники розвідки США вважають, що Китай продовжує співпрацювати з росією
Китайська DF-17, фото: Xinua/EPA
Директорка національної розвідки Штатів назвала відносини Пекіну й москви "романом".

Китай продовжить співпрацювати з рф у багатьох сферах, попри міжнародне засудження її війни проти України, оскільки прагне кинути виклик Сполученим Штатам Америки.

Таку оцінку зробили розвідувальні органи США у звіті, пов'язаному зі слуханнями в Сенаті щодо світових загроз безпеці держави, пише Reuters.

"Незважаючи на глобальну критику російського вторгнення в Україну, Китай підтримуватиме дипломатичне, оборонне, економічне й технологічне співробітництво з росією, щоб продовжити спроби кинути виклик Сполученим Штатам, навіть якщо це обмежить громадську підтримку", – йдеться в заяві.

Директорка національної розвідки Евріл Гейнс додала, що Пекін, який усе більше суперечить Вашингтону в перелічених сферах, залишається головним пріоритетом її держави в питанні глобальних загроз.

Відповідаючи на запитання, "(зв'язки КНР і рф) це тимчасовий шлюб за розрахунком чи довготривалий роман?", вона додала, що відносини двох країн продовжують поглиблюватися, охарактеризувавши їх як "роман". Тим не менш, вказала на обмеженість розвитку цих зв’язків.

"Є певні обмеження, які ми побачимо щодо того, куди вони підуть у цьому партнерстві. Ми не спостерігаємо їх перетворення на союзників таким чином, як у НАТО. Але, тим не менш, ми бачимо посилення (співробітництва) у кожному секторі", – уточнила Гейнс.

На її думку, Комуністична партія Китаю все більше переконується, що бажання президента Сі Цзіньпіна перетворити КНР на потужну державу можливо втілити "лише за рахунок сили та впливу США". Однак, у американській розвідці припускають, що Пекін бачить більшу вигоду для себе від стабільних відносин.

Раніше повідомлялось, що Китай хоче посилити військову могутність за рахунок технологій .

СШАКитайвійнарф тероризм

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