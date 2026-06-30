Десятки тисяч людей отримують допомогу від медиків.

Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 1719 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це заявив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, якого цитує Bloomberg.

За його словами, 22 619 постраждалих отримують медичну допомогу в лікарнях, польових шпиталях та пунктах сортування, а 15 866 людей залишилися без даху над головою. Уряд облаштував 15 великих притулків у найбільш постраждалому штаті Ла-Гуайра та ще 50 у Каракасі.

Пошуково-рятувальні операції тривають за участі понад 3300 іноземних рятувальників, 45 міжнародних делегацій та 140 рятувальних собак. Координатор ООН з гуманітарних питань у Венесуелі Джанлука Рамполла дель Тіндаро повідомив, що рятувальники продовжують пошукові роботи попри те, що критичний 72-годинний термін уже минув.