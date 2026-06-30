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Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 1719

30 червня 2026, 10:05
Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 1719
Фото: Getty Images
Десятки тисяч людей отримують допомогу від медиків.
Кількість загиблих унаслідок землетрусів у Венесуелі зросла до 1719 людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
 
Про це заявив голова Національної асамблеї Хорхе Родрігес, якого цитує Bloomberg.
 
За його словами, 22 619 постраждалих отримують медичну допомогу в лікарнях, польових шпиталях та пунктах сортування, а 15 866 людей залишилися без даху над головою. Уряд облаштував 15 великих притулків у найбільш постраждалому штаті Ла-Гуайра та ще 50 у Каракасі.
 
Пошуково-рятувальні операції тривають за участі понад 3300 іноземних рятувальників, 45 міжнародних делегацій та 140 рятувальних собак. Координатор ООН з гуманітарних питань у Венесуелі Джанлука Рамполла дель Тіндаро повідомив, що рятувальники продовжують пошукові роботи попри те, що критичний 72-годинний термін уже минув.
 
Уряд виконувачки обов’язків президента Делсі Родрігес зазнає критики через обмежену інформацію щодо жертв і зниклих безвісти. Родрігес заявила, що влада веде переговори з міжнародними організаціями щодо розв'язання житлової проблеми, і обіцяє реалізувати "тисячі рішень" до кінця року.
 
Нагадаємо, 24 червня у Венесуелі з інтервалом у кілька секунд сталися два потужні землетруси. Другий землетрус, магнітудою 7,5, став одним із найсильніших у країні за останнє століття.

 

землетрусВенесуела

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