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Кіра Миронюк пояснює, чи ефективно займатись з логопедом дистанційно

30 жовтня 2024, 16:09
Кіра Миронюк пояснює, чи ефективно займатись з логопедом дистанційно

Для українців, які виїхали за кордон, досі значною проблемою залишається отримання освітніх послуг, в тому числі послуги логопеда. Під стандарти іноземних держав буває складно налаштуватися, а головне, якщо ви вже мали справу с кваліфікованим фахівцем є бажання продовжити співпрацю. Значний попит прослідковується і в зворотному напрямку, між спеціалістами, що виїхали, та тими хто лишився.

Онлайн формат дозволяє працювати в обох напрямках, вільно перетинаючи кордони. Та чи є такий досвід ефективним? Своїми порадами та коментарями з цього приводу з редакцією поділилася логопединя зі Львівщини Кіра Миронюк, яка наразі перебуває за кордоном, але працює із земляками з різних кутків світу.

Оскільки корекційна робота поєднує вправи, де задіяні слух та зір, працювати через дзвінки також ефективно. Такий формат викликає менше стресу, адже не потрібно вишукувати час між школою та спортивними тренуваннями. До речі на сьогодні Кіра Миронюк працює не лише з дітьми, а й зі спортсменами, що потребують допомоги під час відновлення після травм, і в таких випадках робота у віддаленому форматі також дає гарні результати.

"Головна вимога до комфортної взаємодії, — зазначає Кіра Володимирівна, — це якісний зв’язок та відповідне обладнання. Роблячи дзвінки фахівець має гарно чути чи є дефекти при вимові, чи все правильно... А тому слід використовувати надійну гарнітуру, стабільний мережевий зв’язок тощо. Якщо є потреба проводиться робота не лише с дітьми, а й з батьками, аби пояснити як допомагати виправити мовлення в побуті".

Терміни досягнення результату, підкреслює Кіра Миронюк, не відрізняються від звичайного формату. В деяких випадках може бути навіть швидше, оскільки можна займатись набагато частіше. Головне — це знайти свого фахівця та старанно виконувати завдання.


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