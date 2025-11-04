КНДР мобілізувала тисячі військових і інженерів для допомоги росії

Одночасно країна вдосконалює ракети та безпілотники, що створює загрозу регіональній безпеці.

Північна Корея направила до росії близько 5 000 військовослужбовців-будівельників для відновлення інфраструктури та 1 000 інженерів для розмінування.

Про це повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, пише The Chosun Daily.

За даними розвідслужби, понад 10 000 північнокорейських військових наразі розгорнуто поблизу російсько-українського кордону для забезпечення безпеки.

Додаткові інженери займаються розмінуванням територій. Військові-будівельники з вересня поступово прибувають до росії, і очікується, що їх залучать до відновлення критичної інфраструктури.

У розвідці зазначили, що відстежують процес тренувань та мобілізації в КНДР, який відбувається у рамках підготовки до нових відправлень.

Також видання повідомляє, що Північна Корея за підтримки росії покращує наведення та точність своїх ракет, а швидкий прогрес у розробці безпілотних літальних апаратів створює значну загрозу регіональній безпеці.