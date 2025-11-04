Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР мобілізувала тисячі військових і інженерів для допомоги росії

04 листопада 2025, 20:51
КНДР мобілізувала тисячі військових і інженерів для допомоги росії
ФОТО: dw.com
Одночасно країна вдосконалює ракети та безпілотники, що створює загрозу регіональній безпеці.

Північна Корея направила до росії близько 5 000 військовослужбовців-будівельників для відновлення інфраструктури та 1 000 інженерів для розмінування. 

Про це повідомила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, пише The Chosun Daily

За даними розвідслужби, понад 10 000 північнокорейських військових наразі розгорнуто поблизу російсько-українського кордону для забезпечення безпеки.

Додаткові інженери займаються розмінуванням територій. Військові-будівельники з вересня поступово прибувають до росії, і очікується, що їх залучать до відновлення критичної інфраструктури.

У розвідці зазначили, що відстежують процес тренувань та мобілізації в КНДР, який відбувається у рамках підготовки до нових відправлень.

Також видання повідомляє, що Північна Корея за підтримки росії покращує наведення та точність своїх ракет, а швидкий прогрес у розробці безпілотних літальних апаратів створює значну загрозу регіональній безпеці.

 

РосіявійнаКНДР

Останні матеріали

Кульмінаційні моменти:
Політика
Кульмінаційні моменти: "Ваґнер" і Нарва. Естонія відповідає на російський тролінг глузуванням – Едвард Лукас
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 16:37
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Політика
Конфедерація дошкільнят. Адміністрація Трампа – це режим проблемних дітей – Том Ніколс
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 13:07
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
Українські удари по росії мають вплив. І це єдиний шлях до нічиєї у війні – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 04 листопада 2025, 07:26
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Технології
Європа розробила альтернативу Starlink Маска. Стійкі до глушіння мережі міліметрового діапазону для протидії російським диверсантам – CEPA
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 16:49
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Політика
Опитування: виборці в цілому не схвалюють Трампа. Проте до демократів їх ще не тягне – Washington Post
Переклад iPress – 03 листопада 2025, 13:32
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
Спорт
Завершився перший сезон King Media Basket за підтримки betking: перемогу здобула команда First HOTC
03 листопада 2025, 12:22
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Політика
Битва за Покровськ може наближатися до кінця. Як Трамп підриває довіру до санкцій – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 02 листопада 2025, 19:04
Політика
"Якщо це на користь нації"… Як Опіумна війна ХІХ століття впливає на торговельну суперечку Сі з Трампом – New York Times
Переклад iPress – 31 жовтня 2025, 14:40
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється