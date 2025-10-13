Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

КНДР отримала важливу військову допомогу від росії

13 жовтня 2025, 10:05
КНДР отримала важливу військову допомогу від росії
Фото: з відкритих джерел
За останні два роки Північна Корея та росія значно розширили військову співпрацю
Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії в розробці підводних човнів.
 
Про це заявив міністр оборони Південної Кореї Ан Гю Бак, пише Reuters.
 
КНДР раніше пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробувальні пуски таких ракет з підводних платформ. Північна Корея також займається розробкою атомних підводних човнів.
 
Ан заявив, що, вочевидь, Північна Корея отримує "різні технології" для розробки підводних човнів.
 
Однак міністр заявив, що передчасно робити висновок про те, що Пхеньян провів випробувальний пуск балістичної ракети підводного базування (БРПЛ) з підводного човна.
 
За оцінками південнокорейської розвідки, за останні два роки Північна Корея і росія значно розширили військове співробітництво - Пхеньян направив тисячі своїх військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну і військово-технічну допомогу.

 

КНДРвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О’Брайен
Політика
Стратегічна повітряна війна та наближення зими. Легко не буде – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 13 жовтня 2025, 02:11
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Політика
Що саме робив Джеффрі Епштейн у Санта-Фе. І до чого тут росія? – Дейв Трой
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 17:13
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Технології
Що сталося з українською протиракетною обороною? Чому впала ефективність системи Patriot – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 10 жовтня 2025, 12:01
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
Спорт
King Media Basket — перша всеукраїнська медійна баскетбольна ліга — стартує цієї осені
10 жовтня 2025, 11:16
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Опитування демонструють. Щось цікаве відбувається з громадською думкою Республіканської партії – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 23:30
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Політика
Я – міністр закордонних справ Польщі. Ось як треба вести переговори з путіним – Радослав Сікорський
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 15:27
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Політика
Як росія відновилася. Чого кремль навчився з війни проти України – Дара Массіко
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 12:50
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Політика
Конвої проти блокади. Як США можуть ускладнити Пекіну енергетичну облогу Тайваню – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 жовтня 2025, 08:21
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється