КНДР отримала важливу військову допомогу від росії

Північна Корея, ймовірно, отримала технічну допомогу від Росії в розробці підводних човнів.

КНДР раніше пообіцяла розробити підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, і провела випробувальні пуски таких ракет з підводних платформ. Північна Корея також займається розробкою атомних підводних човнів.

Ан заявив, що, вочевидь, Північна Корея отримує "різні технології" для розробки підводних човнів.

Однак міністр заявив, що передчасно робити висновок про те, що Пхеньян провів випробувальний пуск балістичної ракети підводного базування (БРПЛ) з підводного човна.

За оцінками південнокорейської розвідки, за останні два роки Північна Корея і росія значно розширили військове співробітництво - Пхеньян направив тисячі своїх військовослужбовців для участі у війні проти України в обмін на економічну і військово-технічну допомогу.