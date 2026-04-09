КНДР протестувала тактичну балистічну ракету

09 квітня 2026, 11:19
КНДР протестувала тактичну балистічну ракету
Фото: з відкритих джерел
Нові ракети з касетними боєголовками та РЕБ-системи створюють серйозну загрозу для Південної Кореї.

Північна Корея оголосила про випробування нових видів озброєння, серед яких – тактична балістична ракета Хвасонпхо-11 Ка з касетною боєголовкою та системи радіоелектронної боротьби. 

Про це йдеться в матеріалі агенції Reuters.

За даними державних ЗМІ, ракета здатна вражати площу до 7 гектарів і знищувати цілі на попіл. 

Крім того, Пхеньян розвиває електромагнітну зброю та вуглецеві бомби, які можуть виводити з ладу електроніку військової техніки, порушувати роботу енергомереж та атакувати промислову інфраструктуру.

Такі системи потенційно здатні нейтралізувати сучасну техніку, включно з винищувачами F-35A та кораблями з системою Aegis.

Також Південна Корея підтвердила серію ракетних випробувань Пхеньяна протягом кількох днів. Експерти оцінюють це як сигнал союзникам і противникам на тлі зростання регіональної напруженості.

КНДР робить ставку на дешеве виробництво озброєння, що дозволяє швидко нарощувати арсенал. У Пхеньяні, ймовірно, враховують досвід сучасних війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході, де ключову роль відіграють удари по інфраструктурі, дрони та засоби РЕБ.

Нові розробки створюють асиметричну загрозу для Південної Кореї, поєднуючи ракети, електромагнітну зброю та удари по енергомережах.

На тлі випробувань зростає дипломатична активність: очікується візит глави МЗС Китаю до Пхеньяна та можливі переговори між Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Зазначимо, що днями стало відомо, що КНДР знесла села біля ракетного полігону

 

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
