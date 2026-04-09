КНДР протестувала тактичну балистічну ракету

Нові ракети з касетними боєголовками та РЕБ-системи створюють серйозну загрозу для Південної Кореї.

Північна Корея оголосила про випробування нових видів озброєння, серед яких – тактична балістична ракета Хвасонпхо-11 Ка з касетною боєголовкою та системи радіоелектронної боротьби.

Про це йдеться в матеріалі агенції Reuters.

За даними державних ЗМІ, ракета здатна вражати площу до 7 гектарів і знищувати цілі на попіл.

Крім того, Пхеньян розвиває електромагнітну зброю та вуглецеві бомби, які можуть виводити з ладу електроніку військової техніки, порушувати роботу енергомереж та атакувати промислову інфраструктуру.

Такі системи потенційно здатні нейтралізувати сучасну техніку, включно з винищувачами F-35A та кораблями з системою Aegis.

Також Південна Корея підтвердила серію ракетних випробувань Пхеньяна протягом кількох днів. Експерти оцінюють це як сигнал союзникам і противникам на тлі зростання регіональної напруженості.

КНДР робить ставку на дешеве виробництво озброєння, що дозволяє швидко нарощувати арсенал. У Пхеньяні, ймовірно, враховують досвід сучасних війн, зокрема в Україні та на Близькому Сході, де ключову роль відіграють удари по інфраструктурі, дрони та засоби РЕБ.

Нові розробки створюють асиметричну загрозу для Південної Кореї, поєднуючи ракети, електромагнітну зброю та удари по енергомережах.

На тлі випробувань зростає дипломатична активність: очікується візит глави МЗС Китаю до Пхеньяна та можливі переговори між Дональдом Трампом і лідером КНДР Кім Чен Ином.

Зазначимо, що днями стало відомо, що КНДР знесла села біля ракетного полігону.