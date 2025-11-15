Колумбія придбає у шведської Saab 17 винищувачів Gripen

Вартість замовлення сягнула 3,1 мільярда євро.

Шведська компанія Saab підписала угоду з урядом Колумбії на продаж 17 винищувачів Gripen.

Про це повідомляється на сайті компанії.

За угодою, Колумбія отримає 15 одномісних літаків Gripen E та два двомісні літаки Gripen F з відповідним обладнанням та озброєнням, а також курс навчання та інші послуги. Постачання мають відбутися у 2026-2032 роках.

Крім того, Saab та Колумбія підписали угоди щодо військових та соціальних проєктів. Передбачається, що співпраця сприятиме розвитку Колумбії в таких галузях, як аерокосмічні технології, кібербезпека, охорона здоров’я, стале енергопостачання та технології очищення води.