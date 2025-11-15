Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Колумбія придбає у шведської Saab 17 винищувачів Gripen

15 листопада 2025, 18:55
Джерело: defence
Вартість замовлення сягнула 3,1 мільярда євро.
Шведська компанія Saab підписала угоду з урядом Колумбії на продаж 17 винищувачів Gripen.  
 
Про це повідомляється на сайті компанії.
 
За угодою, Колумбія отримає 15 одномісних літаків Gripen E та два двомісні літаки Gripen F з відповідним обладнанням та озброєнням, а також курс навчання та інші послуги. Постачання мають відбутися у 2026-2032 роках.
 
Крім того, Saab та Колумбія підписали угоди щодо військових та соціальних проєктів. Передбачається, що співпраця сприятиме розвитку Колумбії в таких галузях, як аерокосмічні технології, кібербезпека, охорона здоров’я, стале енергопостачання та технології очищення води.
 
JAS 39 Gripen розроблений як багатоцільовий винищувач четвертого покоління. У 1997 році його прийняли на озброєння шведських повітряних сил. Крім того, ці літаки використовують військові Чехії, Угорщини, ПАР, Бразилії й Таїланду. Винищувач може розвивати швидкість до 2450 км/год, а його практична стеля сягає 16 000 м. JAS 39 Gripen здатний нести ракети класу "повітря-повітря" (як-от AIM-120 AMRAAM, IRIS-T, AIM-9) та "повітря-поверхня" (GBU-12/49).

 

