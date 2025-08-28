Коли потрібно видаляти зуб?

Сучасна стоматологія пропонує безліч методів для збереження зубів, навіть у складних клінічних випадках. Проте іноді єдиним рішенням залишається видалення. Це процедура, до якої лікар вдається лише тоді, коли інші способи лікування вже неефективні.

У яких випадках показане видалення?

Якщо у вас з’явився сильний біль, рухливість зуба або ураження, які неможливо вилікувати пломбою чи коронкою, лікар може рекомендувати хірургічне втручання. У подібних ситуаціях варто звернутися до перевіреної клініки, де пропонують видалення зуба Київ з дотриманням усіх стандартів безпеки та комфорту.

Найпоширеніші причини видалення:

Сильне руйнування зуба – коли залишки коронки не підлягають відновленню.

Хронічне запалення – періодонтит або кіста, що загрожує сусіднім зубам.

Неправильне положення зубів – наприклад, коли зуб мудрості росте під кутом і травмує щоку чи сусідні зуби.

Ортодонтичні показання – для створення місця при виправленні прикусу.

Травми – коли зуб тріснув до кореня.

Видалення зубів мудрості

Окрема категорія — це "вісімки". Дуже часто вони прорізуються неправильно, викликають біль, запалення ясен чи навіть зміщують зубний ряд. У таких випадках стоматолог-хірург може рекомендувати планове або термінове видалення.

Як проходить процедура?

Більшість пацієнтів хвилює питання болю. Сучасні технології дозволяють провести видалення абсолютно безболісно завдяки місцевій анестезії. У деяких клініках доступна навіть седація, що робить процедуру максимально комфортною.

Етапи:

Огляд та рентген для оцінки стану зуба. Введення анестезії. Видалення простим або хірургічним способом. Накладення швів (за потреби). Надання рекомендацій щодо догляду.

Рекомендації після видалення

Правильний догляд допоможе уникнути ускладнень і прискорити загоєння. Лікар радить:

не їсти протягом 2 годин після процедури;

уникати гарячої їжі та напоїв у першу добу;

не полоскати рот активно, щоб не вимити згусток;

дотримуватися гігієни, але чистити зуби обережно біля лунки;

при болю приймати знеболювальні, призначені стоматологом.

Видалення зуба — це крайній захід, до якого стоматологи вдаються лише тоді, коли зберегти зуб неможливо. Вчасне звернення до лікаря, професійний підхід та дотримання рекомендацій після процедури гарантують швидке відновлення та відсутність ускладнень.