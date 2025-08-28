Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Коли потрібно видаляти зуб?

28 серпня 2025, 19:11
Сучасна стоматологія пропонує безліч методів для збереження зубів, навіть у складних клінічних випадках. Проте іноді єдиним рішенням залишається видалення. Це процедура, до якої лікар вдається лише тоді, коли інші способи лікування вже неефективні.

У яких випадках показане видалення?

Якщо у вас з’явився сильний біль, рухливість зуба або ураження, які неможливо вилікувати пломбою чи коронкою, лікар може рекомендувати хірургічне втручання. У подібних ситуаціях варто звернутися до перевіреної клініки, де пропонують видалення зуба Київ з дотриманням усіх стандартів безпеки та комфорту.

Найпоширеніші причини видалення:

  • Сильне руйнування зуба – коли залишки коронки не підлягають відновленню.
  • Хронічне запалення – періодонтит або кіста, що загрожує сусіднім зубам.
  • Неправильне положення зубів – наприклад, коли зуб мудрості росте під кутом і травмує щоку чи сусідні зуби.
  • Ортодонтичні показання – для створення місця при виправленні прикусу.
  • Травми – коли зуб тріснув до кореня.

Видалення зубів мудрості

Окрема категорія — це "вісімки". Дуже часто вони прорізуються неправильно, викликають біль, запалення ясен чи навіть зміщують зубний ряд. У таких випадках стоматолог-хірург може рекомендувати планове або термінове видалення.

Як проходить процедура?

Більшість пацієнтів хвилює питання болю. Сучасні технології дозволяють провести видалення абсолютно безболісно завдяки місцевій анестезії. У деяких клініках доступна навіть седація, що робить процедуру максимально комфортною.

Етапи:

  1. Огляд та рентген для оцінки стану зуба.
  2. Введення анестезії.
  3. Видалення простим або хірургічним способом.
  4. Накладення швів (за потреби).
  5. Надання рекомендацій щодо догляду.

Рекомендації після видалення

Правильний догляд допоможе уникнути ускладнень і прискорити загоєння. Лікар радить:

  • не їсти протягом 2 годин після процедури;
  • уникати гарячої їжі та напоїв у першу добу;
  • не полоскати рот активно, щоб не вимити згусток;
  • дотримуватися гігієни, але чистити зуби обережно біля лунки;
  • при болю приймати знеболювальні, призначені стоматологом.

Видалення зуба — це крайній захід, до якого стоматологи вдаються лише тоді, коли зберегти зуб неможливо. Вчасне звернення до лікаря, професійний підхід та дотримання рекомендацій після процедури гарантують швидке відновлення та відсутність ускладнень.


