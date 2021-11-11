Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Коли ви бачите попереджувальні ознаки самогубства серед своїх друзів, ви можете повернути їм реальність

Це історія про самогубство з двома можливими результатами.
Коли ви бачите попереджувальні ознаки самогубства серед своїх друзів, ви можете повернути їм реальність Фото: google.com
Спробуйте задуматися, будьте чесними з собою, подивіться в очі людині, яка знаходиться поруч, і спробуйте відчути, що відчуває ця людина. Не бійтеся бути вразливими, не бійтеся плакати, не засуджуйте. Ви не уявляєте, що пережила людина, яка сидить поруч. Можливо, зробіть дуже маленький крок і послухайте, просто послухайте і подивіться їм в очі – напевно, ви матимете хоч найменший шанс побачити їх душу... Може, це справжня людська зв’язок, якої нам усім зараз бракує? І якщо у вас немає з ким поділитися цими думками, не соромтеся поділіться ними зі мною.
 
Чи знаєте ви, що самогубство є однією з головних причин смерті в Сполучених Штатах з року в рік? За даними CDC, приблизно 123 людини помруть від самогубства, тобто кожні 12 хвилин у США відбувається одна смерть від самогубства. Це проблема не лише тут, у США, глобальна статистика просто вражає. У всьому світі кожні 40 секунд відбувається одна смерть від самогубства, депресія є основною причиною інвалідності в усьому світі. (Дані надані save.org)
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 11 2021 15:26
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Не кубометри, а кіловат-години

Не кубометри, а кіловат-години

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.