НОВИНИЦе історія про самогубство з двома можливими результатами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Коли ви бачите попереджувальні ознаки самогубства серед своїх друзів, ви можете повернути їм реальність
Фото: google.com
Спробуйте задуматися, будьте чесними з собою, подивіться в очі людині, яка знаходиться поруч, і спробуйте відчути, що відчуває ця людина. Не бійтеся бути вразливими, не бійтеся плакати, не засуджуйте. Ви не уявляєте, що пережила людина, яка сидить поруч. Можливо, зробіть дуже маленький крок і послухайте, просто послухайте і подивіться їм в очі – напевно, ви матимете хоч найменший шанс побачити їх душу... Може, це справжня людська зв’язок, якої нам усім зараз бракує? І якщо у вас немає з ким поділитися цими думками, не соромтеся поділіться ними зі мною.
Чи знаєте ви, що самогубство є однією з головних причин смерті в Сполучених Штатах з року в рік? За даними CDC, приблизно 123 людини помруть від самогубства, тобто кожні 12 хвилин у США відбувається одна смерть від самогубства. Це проблема не лише тут, у США, глобальна статистика просто вражає. У всьому світі кожні 40 секунд відбувається одна смерть від самогубства, депресія є основною причиною інвалідності в усьому світі. (Дані надані save.org)
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11 11 2021 15:26 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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