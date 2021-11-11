Коли ви бачите попереджувальні ознаки самогубства серед своїх друзів, ви можете повернути їм реальність

Це історія про самогубство з двома можливими результатами.

Спробуйте задуматися, будьте чесними з собою, подивіться в очі людині, яка знаходиться поруч, і спробуйте відчути, що відчуває ця людина. Не бійтеся бути вразливими, не бійтеся плакати, не засуджуйте. Ви не уявляєте, що пережила людина, яка сидить поруч. Можливо, зробіть дуже маленький крок і послухайте, просто послухайте і подивіться їм в очі – напевно, ви матимете хоч найменший шанс побачити їх душу... Може, це справжня людська зв’язок, якої нам усім зараз бракує? І якщо у вас немає з ким поділитися цими думками, не соромтеся поділіться ними зі мною.

Чи знаєте ви, що самогубство є однією з головних причин смерті в Сполучених Штатах з року в рік? За даними CDC, приблизно 123 людини помруть від самогубства, тобто кожні 12 хвилин у США відбувається одна смерть від самогубства. Це проблема не лише тут, у США, глобальна статистика просто вражає. У всьому світі кожні 40 секунд відбувається одна смерть від самогубства, депресія є основною причиною інвалідності в усьому світі. (Дані надані save.org)