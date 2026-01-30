Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Колишній президент Польщі підтримав участь країни в новій "Раді миру" Трампа

30 січня 2026, 11:14
Як він зауважив, Польщі не доведеться "купувати" членство в "Раді миру", створеній Дональдом Трампом, оскільки "її запросили".

Колишній польський президент Анджей Дуда висловився на підтримку участі Польщі в "Раді миру," сформованій Дональдом Трампом.

Про це він говорив в інтерв'ю RMF FM.

За його словами, внесок у розмірі $1 млрд призначений саме для отримання постійного місця в Раді. На його думку, такі витрати можуть бути виправданими, оскільки вони означатимуть безпосередню участь у прийнятті ключових рішень щодо міжнародного порядку. 

"Це означає участь у прийнятті найважливіших рішень щодо побудови світового миру та глобальної політики", – заявив Дуда.

Журналіст RMF FM зазначив, що за одним столом переговорів також сидітимуть лідери, відповідальні за воєнні злочини, зокрема владімір путін. Дуда відповів, що історія Польщі демонструє, наскільки дорого може обійтися виключення з дискусій про долю світу.

"Були часи, коли нас не було за цим столом, наприклад, у Ялті, і ми потім дуже страждали через це", – сказав він, додавши, що "злочинця треба саджати до в'язниці".

