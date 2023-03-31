Компанія Virgin Orbit звільнить 85% працівників і майже припинить діяльність

Компанія британського підприємця Річарда Бренсона Virgin Orbit, яка займалася аеро-космічними польотами, звільнить майже 700 працівників.

Для такої компанії це означає майже припинити діяльність в цій галузі.

Повідомляє BBC.

Таке рішення прийнято через те, що компанія не змогла забезпечити нові інвестиції. Звільнення зачепить приблизно 675 працівників, пише видання.

В Virgin Orbit заявили, що виплати звільненому персоналу та інші витрати становитимуть близько $15 млн.

Після заяви акції компанії впали більш ніж на 44% на торгах в Нью-Йорку.

Компанія може припинити свою діяльність в осяжному майбутньому, повідомляє BBC.