Компанія Virgin Orbit звільнить 85% працівників і майже припинить діяльність
Для такої компанії це означає майже припинити діяльність в цій галузі.
Повідомляє BBC.
Таке рішення прийнято через те, що компанія не змогла забезпечити нові інвестиції. Звільнення зачепить приблизно 675 працівників, пише видання.
В Virgin Orbit заявили, що виплати звільненому персоналу та інші витрати становитимуть близько $15 млн.
Після заяви акції компанії впали більш ніж на 44% на торгах в Нью-Йорку.
Компанія може припинити свою діяльність в осяжному майбутньому, повідомляє BBC.