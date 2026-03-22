Конфлікт з ЄС може зіграти на руку Орбану перед виборами – Politico

Після саміту угорський прем’єр демонстрував впевненість і заявив, що лідери ЄС не змогли вплинути на його позицію.

Критика з боку лідерів Європейського Союзу на адресу прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана під час саміту в Брюсселі може несподівано зміцнити його позиції напередодні парламентських виборів.

Про це повідомляє Politico.

За оцінками європейських політиків та експертів, публічна конфронтація з боку Брюсселя грає на руку Орбану, дозволяючи йому позиціонувати себе як єдиного захисника національних інтересів Угорщини. Саме цю риторику він активно використовує у своїй передвиборчій кампанії.

Зокрема, депутатка Європарламенту Хлоя Рідель вважає, що ЄС варто було уникати відкритого протистояння з Будапештом у цей період. За її словами, Орбан стикається з труднощами в опитуваннях, тому будь-який зовнішній тиск допомагає йому мобілізувати електорат і зміцнювати підтримку.

Після саміту угорський прем’єр демонстрував впевненість і заявив, що лідери ЄС не змогли вплинути на його позицію. Він підкреслив, що має сильніші аргументи, ніж його опоненти, і відкинув критику.

Експерти зазначають, що така поведінка повністю відповідає політичній стратегії Орбана, який роками будує кампанії на протиставленні Угорщини зовнішнім загрозам, зокрема Євросоюзу.

Головним суперником Орбана на виборах є лідер опозиції Петер Мадьяр. Водночас прем’єр намагається представити його як кандидата, пов’язаного з Брюсселем і навіть Україною, що може впливати на виборців, особливо в регіонах із сильним впливом провладних медіа.

Аналітики застерігають, що навіть у разі перемоги Орбана наслідки можуть бути неоднозначними: ЄС може посилити тиск на Угорщину, що ускладнить відносини між сторонами.

Нагадаємо, під час саміту ЄС 19 березня лідери країн блоку не змогли переконати Орбана розблокувати виділення Україні кредиту на 90 млрд євро.