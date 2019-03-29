Кононенко має намір позиватися до "Радіо Свобода" через програму "Схем"

"Я готовий зібрати команду юристів у Європі і Британії, де це буде потрібно, щоб підготувати позов і відновити репутацію пана Кононенка"

Перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко має намір найближчим часом подати позов до суду проти "Радіо Свобода" через матеріал про нібито його причетність до корупційних схем в енергетиці.

"Вчорашнє розслідування програми “Схеми” Радіо Свобода має безпосереднє відношення до передвиборчої кампанії, бо це оприлюднено за два дні до виборів, його і слід розглядати саме в контексті цієї кампанії. Тому, як речник передвиборчого штабу уповноважений повідомити, що Ігор Кононенко, якого згадували у цьому розслідуванні, вважає поширену інформацію недостовірною, а також виготовленою із грубими порушеннями журналістських стандартів, і, відповідно, він прийняв рішення найближчим часом подати позов до суду на "Радіо Свобода", - сказав Медведєв, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, позов буде поданий не до українського, а до закордонного суду.

Речник штабу також поінформував, що адвокатом Кононенка має стати Грем Аткінс, який представляв інтереси Петра Порошенка у британському суді за позовом проти ВВС.

"Ми, я в даному випадку говорю про передвиборчий штаб Петра Порошенка, дуже цінуємо роботу журналістів, особливо складну роботу журналістів-розслідувачів. Але ми не вважаємо себе клінічними ідіотами, аби вважати, що коли такі розслідування з’являються за два дні до виборів, то це є випадковість чи якийсь випадковий збіг обставин. Це, очевидно, є передвиборча технологія, це є брудна технологія і це є класичний чорний піар, як, власне кажучи, і всі так звані розслідування останніх часів", - додав Медведєв.

У свою чергу Грем Аткінс підтвердив, що представлятиме інтереси Ігоря Кононенка у справі проти Радіо Свобода.

"Я готовий зібрати команду юристів у Європі і Британії, де це буде потрібно, щоб підготувати позов і відновити репутацію пана Кононенка", - зауважив він.

Як повідомлялося, журналісти програми "Схеми" опублікували записи нібито телефонних розмов бізнесмена Дмитра Крючкова, братів Суркісів та народного депутата від БПП Ігоря Кононенка, які свідчать про можливу причетність останнього до корупційних оборудок в енергетиці.

Кононенко назвав таку інформацію прикладом маніпуляції думкою глядачів та перетворення журналістики на політичну технологію.

Нагадаємо, що протягом декількох тижнів невідомі намагалися отримати доступ до профілів щонайменше чотирьох співробітників програми розслідувань "Схеми: корупція в деталях" (спільний проект "Радіо Свобода" та телеканалу "UA:Перший") – під атаку потрапили їхні акаунти в месенджерах Telegram, WhatsApp і соцмережі Facebook.